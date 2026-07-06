Kategoria artykułu: Biznes
Rekord zgłoszeń i coraz mniej cierpliwi klienci. Allianz Partners sięga po AI
Co piąte zgłoszenie drogowe w Allianz Partners jest już obsługiwane cyfrowo, bez udziału człowieka. Lider rynku assistance widzi, że klienci mają coraz mniej cierpliwości do długiego oczekiwania na pomoc po awarii lub kolizji. Dlatego rozwija automatyzację i chce szerzej wykorzystać sztuczną inteligencję.
06.07.2026, 05:50
Allianz Partners, na którego czele stoi Agnieszka Krupa rzuca wyzwanie rynkowym przyzwyczajeniom i stawia na model Repair in kind, organizując pomoc od A do Z. Fot. Allianz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki procent zgłoszeń drogowych w Polsce jest już likwidowany w pełni cyfrowo.
- Jak wygląda struktura przychodów lidera polskiego rynku assistance
- Dlaczego ubezpieczyciele nie wierzą w model organizacji przez asystora pomocy od A do Z.