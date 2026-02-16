Mid Europa Partners przejmuje udziały w OSHEE od Innova Capital

Fundusz private equity Innova/6 z grupy Innova Capital ogłosił sprzedaż udziałów w grupie OSHEE na rzecz międzynarodowego funduszu Mid Europa Partners.

OSHEE to lider polskiego rynku w kategorii napojów izotonicznych i witaminowych. Grupa produkuje również wodę Kinga Pienińska. Firma działa także na kilkudziesięciu rynkach zagranicznych.

MidEuropa, fundusz private equity z siedzibą w Londynie działający w Europie Środkowej, nabędzie istotny pakiet mniejszościowy w spółce. Po zbyciu udziałów przez Innova Capital założyciele OSHEE – Dariusz Gałęzewski oraz Dominik Doliński – utrzymają pakiet większościowy i mają w dalszym ciągu nadawać strategiczny kierunek firmie.

Finalizacja transakcji jest planowana na 2026 r. Jest ona oczekiwana jest po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych oraz spełnieniu innych standardowych warunków zamknięcia.

Doradcami MidEuropa w procesie byli Baker McKenzie (doradztwo prawne), EY (doradztwo finansowe, podatkowe, IT oraz ESG), Bain & Company (doradztwo komercyjne) oraz Howden (doradztwo ubezpieczeniowe).

Doradcami założycieli byli: FIDEA (doradztwo transakcyjne), Rymarz Zdort Maruta (doradztwo prawne), A&O Shearman (doradztwo prawne) oraz Deloitte (doradztwo finansowe i podatkowe).

Do tej pory MidEuropa pozyskała i zarządzała funduszami o łącznej wartości ponad 6,8 mld euro, realizując 49 inwestycji platformowych oraz ponad 290 transakcji typu add-on w 20 krajach. Polska jest jednym z głównym rynków dla funduszy, który w kraju zainwestował do tej pory m.in. w Allegro, Żabkę, LuxMed, Symfonię i Diagnostykę, a w branży spożywczej – w Hortex.

Przychody OSHEE po inwestycji Innova Capital wzrosły czterokrotnie

Innova Capital to niezależny doradcą private equity działający w Polsce i inwestującym w średniej wielkości spółki prowadzące działalność w Europie Środkowej. Od momentu założenia w 1994 r., grupa zainwestowała ponad 1,5 mld euro w blisko 80 spółek zlokalizowanych w 10 krajach regionu.

W OSHEE grupa zainwestował blisko siedem lat temu. Jak wskazuje Innova, w tym czasie OSHEE niemal czterokrotnie zwiększyła organicznie przychody, osiągając ponad 750 mln zł w 2025 r. Wynik EBITDA spółki wzrósł z kolei ponad pięciokrotnie.

Grupa OSHEE w okresie współpracy z Innova Capital rozwinęła ofertę produktową i rozbudowała moce produkcyjne w ramach marki Kinga Pieninska, co pozwoliło przyspieszyć rozwój sprzedaży segmentu wody mineralnej – podają firmy.

OSHEE realizowało także strategię marketingowo-sponsoringową, która wzmocniła rozpoznawalność marki i przyczyniła się do jej dynamicznego wzrostu na rynkach zagranicznych – wskazują Innova Capital i OSHEE. Wśród ambasadorów i partnerów marki znaleźli się znani sportowcy (m.in. Iga Świątek), muzycy (m.in. Mata, Daria Zawiałow) czy aktorzy (Penelope Cruz jako ambasadorka marki Kinga Pienińska).

OSHEE wprowadziło także nową strategię eksportową, przechodząc od systemu opartego głównie na lokalnych dystrybutorach do sieci bezpośrednich struktur sprzedażowych na kluczowych rynkach zagranicznych. W rezultacie sprzedaż eksportowa OSHEE wzrosła pięciokrotnie, a marka osiągnęła pozycję lidera rynku m. in. w Finlandii, na Litwie czy w Bułgarii.

„Historia rozwoju OSHEE pokazuje, jak talent przedsiębiorczy założycieli, poparty przemyślaną strategią i niezwykłą konsekwencją w działaniu, pozwalają budować silną markę z globalnymi ambicjami. Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w rozwoju spółki i wspierać wizję stworzenia globalnego lidera w kategorii produktów funkcjonalnych. Wierzymy, że wspólnie z nowym inwestorem, OSHEE będzie z powodzeniem umacniać swoją pozycję na kolejnych rynkach zagranicznych oraz dalej rozwijać portfolio, oferując konsumentom unikalną wartość” – skomentował sprzedaż Leszek Muzyczyszyn, starszy partner w Innova Capital.

OSHEE planuje M&A i dalsze inwestycje

W kolejnych latach firma OSHEE planuje dalsze inwestycje w innowacje produktowe oraz internacjonalizację, ze szczególnym uwzględnieniem rynków Europy Zachodniej.Jak wskazuje fundusz MidEuropa, spółka OSHEE będzie kontynuować inwestycje w kluczowe kategorie produktowe, ale również uruchamiać nowe, które pomogą w skalowaniu biznesu w Europie i poza rynkiem europejskim.

Zdaniem funduszu, dzięki solidnym fundamentom biznesowym, atrakcyjnemu portfolio produktowemu i rosnącej obecności na kluczowych rynkach europejskich, OSHEE ma dobrą pozycję by zwiększać udziały rynkowe w szybko rosnącej kategorii napojów funkcjonalnych.

– OSHEE to połączenie silnej marki, skutecznego zespołu zarządzającego oraz spójnej strategii rozwoju. Nasza inwestycja oznacza długoterminowe partnerstwo, którego celem jest dalsze skalowanie biznesu – zarówno poprzez rozwój oferty, jak i ekspansję międzynarodową – mówi Paweł Malicki, Partner w MidEuropa, który odpowiadał za transakcję po stronie funduszu.

OSHEE ma m. in. dalej zwiększać swoją działalność operacyjną w Wielkiej Brytanii. Spółka planuje również transakcje M&A na innych istotnych rynkach Europy Zachodniej, które wpisane są w jej długoterminową strategię.

– Transakcja z MidEuropa to ważny kamień milowy dla OSHEE. Nasza wspólna wizja skupia się na dalszym międzynarodowym rozwoju spółki oraz utrzymaniu autentyczności przekazu dla konsumentów wybierających nasze produkty. Nasze rosnące operacje w Wielkiej Brytanii oraz strategiczne partnerstwo z LaLiga w 43 krajach europejskich, pokazują że nasze ambicje sięgają daleko poza granice Polski. OSHEE jest na drodze, żeby stać się największą europejską marką napojów funkcjonalnych, zajmującą również istotną pozycję na świecie – wskazują z kolei współzałożyciele OSHEE, Dariusz Gałęzewski oraz Dominik Doliński.

