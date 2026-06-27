Kategoria artykułu: Sport
Amerykański sędzia piłkarski został TikTokerem. Zebrał już ponad 15 milionów lajków
Kilka lat temu David Gerson dla żartu wrzucił do sieci filmik z podpisem: „Sędziowie też chcą być kochani”. Odzew kolegów po fachu był ogromny i bynajmniej nie żartobliwy. Hejt wobec piłkarskich sędziów to poważny problem, bohater naszego tekstu postanowił z nim walczyć na TikToku.
27.06.2026, 04:17
David Gerson (w środku) zapewnia, że dzięki karierze w internecie ma „sportowych” znajomych z każdego kraju na świecie.
Fot. David Gerson/zasoby własne
Fot. David Gerson/zasoby własne
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki zbieg okoliczności sprawił, że David Gerson został najbardziej znanym sędzią-influencerem.
- Dlaczego David Gerson uważa, że zawód sędziego nie jest na razie zagrożony przez rozwój technologii.
- Co David Gerson sądzi o kontrowersyjnym faulu Leo Messiego w meczu przeciwko Algierii.