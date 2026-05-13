Andrzej Domański na Impact'26: Polska ma szansę wejść do ścisłej gospodarczej czołówki Europy

– Najlepszym sposobem na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w przemówieniu na scenie głównej Impact’26, Impact & Erste Stage, nawiązując do słów słynnego austriackiego teoretyka zarządzania Petera Druckera.

Domański: chcę, żeby za 10 lat Polska była w top 3 europejskich gospodarek

Jak stwierdził, Polska już wielokrotnie udowodniła swoją zdolność do wprowadzania przełomowych innowacji – od pionierskich rozwiązań inżynieryjnych sprzed dekad po współczesne projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję.

W jego ocenie Polska nie musi już doganiać Europy, a coraz częściej sama wyznacza kierunki rozwoju gospodarczego kontynentu.

Chcę, żeby za dziesięć lat Polska była w pierwszej trójce najbardziej wpływowych, najsilniejszych gospodarek Europy. Fundamentem dalszego rozwoju musi być wzmocnienie suwerenności technologicznej, przemysłowej i energetycznej.

W jego ocenie świat wchodzi w nową fazę konkurencji. Przewagę zyskują państwa kontrolujące dane, technologie i własność intelektualną, a nie jedynie realizujące procesy na rzecz innych.

W tym kontekście szef resortu finansów zwrócił uwagę na skalę inwestycji energetycznych prowadzonych w Polsce oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarki. Podkreślił również rolę sztucznej inteligencji i rosnące znaczenie zaawansowanych technologii, wskazując na rozwój projektów takich jak Gaia AI Factory czy ekosystem PIAST-AI.

Istotnym elementem strategii – jak zaznaczył – jest także zwiększenie nakładów na obronność oraz wykorzystanie ich do budowy potencjału technologicznego kraju.

– Inwestycje w bezpieczeństwo to również inwestycje w innowacje – powiedział, zauważając m.in. istotną rolę programu SAFE.

Domański: każdy projekt wymaga finansowania, potrzebujemy silnego rynku kapitałowego

Minister Domański podkreślił również znaczenie rozwoju rynku kapitałowego. Powtórzył też zapowiedź uruchomienia od 1 stycznia 2027 r. Osobistych Kont Inwestycyjnych [termin kilkukrotnie przekładany – przyp. red.], które mają zachęcić Polaków do lokowania oszczędności w krajowej gospodarce.

– Polskie gospodarstwa domowe dysponują aktywami o wartości porównywalnej z rocznym PKB. Musimy stworzyć warunki, by te pieniądze pracowały na rozwój polskich firm i technologii – powiedział Andrzej Domański.

Wśród kluczowych działań wymienił rozwój funduszy wspierających deep tech, rynku ETF oraz inicjatywy wzmacniające dostęp firm do finansowania – od etapu startupu po debiut giełdowy. Przykładem takiego rozwiązania jest program Innovate Poland.

– Do grona trzech najsilniejszych gospodarek Europy wejdziemy dzięki własnym technologiom, własnemu kapitałowi i firmom zdolnym do globalnej konkurencji – podkreślił Andrzej Domański.

Minister zaapelował też do uczestników konferencji o aktywne uczestnictwo w rozwoju gospodarczym kraju poprzez inwestowanie w Polsce. Kraj potrzebuje aktywnego rynku kapitałowego, który będzie finansował dalszy rozwój.

– Inwestujcie. Polski kapitał powinien pracować na rozwój polskiej gospodarki, a silna gospodarka to dziś warunek wolności – powiedział Andrzej Domański.

Wcześniej na Impact'26 premier Donald Tusk mówił o sukcesie gospodarczym Polski po 1989 r.

– To nieprawda, że autokraci zawsze pokonają zwolenników demokracji. W tezie, że demokracja zbankrutowała i potrzeba zupełnie nowego systemu relacji między władzą a obywatelem, zaszyte jest kłamstwo – powiedział Donald Tusk.