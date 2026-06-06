Kategorie artykułu: Polityka Świat
Armenia wybiera: Zachód czy Rosja. A Putin jak zwykle mami i grozi
Niedzielne wybory parlamentarne w Armenii mogą zdecydować, czy kraj pójdzie dalej drogą ku UE, czy zwróci się w stronę Rosji. Sondażowa przewaga sił prozachodnich nie podoba się na Kremlu. Dlatego Putin swoim zwyczajem sięgnął po marchewkę i kij.
06.06.2026, 05:00
Nikol Paszynian – tutaj z żoną Anną Hakobian – 8 maja 2018 r. został po raz pierwszy wybrany przez Zgromadzenie Narodowe Armenii, czyli tamtejszy parlament, na premiera kraju. Na czele rządu stanął ponownie cztery lata później. Teraz stoi przed trzecią szansą objęcia tego stanowiska. Fot. EPA/Hayk Baghdasaryan, PAP/EPA
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie ugrupowania startują w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Armenii i kto ma największe szanse na zwycięstwo.
- Kiedy rząd w Erywaniu wyraźnie skierował się ku Zachodowi, jednocześnie dystansując się lekko od Moskwy.
- W jaki sposób Rosja reaguje na proeuropejskie aspiracje rządu Nikoli Paszyniana i co robi, aby je powstrzymać.