Kategorie artykułu: Biznes Sport
Miliony na marketing i rekordowa liczba sponsorów. Jak MLS chce zarobić na mundialu
Mistrzostwa Świata w USA i Kanadzie mają być dla amerykańskiej ligi piłkarskiej punktem zwrotnym. Liga nakazała klubom zwiększyć wydatki reklamowe, a wiele z nich dobrowolnie podbiło budżety o miliony dolarów. Oto jakie efekty widać na początku sezonu i jak MLS finansowo przygotowuje się na turniej.
02.03.2026, 04:30
W lidze MLS występuje też kilka kanadyjskich drużyn. Jedną z nich jest Toronto FC, które będzie gościło kilka mundialowych meczów nadchodzącego lata. Fot. Mikołaj Śmiłowski, XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką strategię marketingową wdrożyła MLS, aby wykorzystać zainteresowanie mundialem w USA i Kanadzie.
- Jakie konkretne efekty frekwencyjne przyniósł początek sezonu po zwiększeniu wydatków reklamowych.
- W jaki sposób kluby MLS organizacyjnie i finansowo przygotowują się do przerwy w rozgrywkach podczas mistrzostw świata.