Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Autopay wjedzie na 50 obiecujących rynków. „Chcemy się rozwijać mocniej i szerzej, niż planowaliśmy"
Autopay wytypował 50 rynków z największym potencjałem do oferowania swoich usług. Buduje już pierwsze biura od São Paulo, przez Mediolan i Abu Dhabi, aż po Singapur. Chce konkurować niską marżą, szeroką ofertą i zatrudnianiem menedżerów dobrze znających lokalne rynki. – Będziemy ważnym graczem na rynku płatności nie tylko w Europie, ale na świecie – deklaruje Wojciech Murawski, co-CEO Autopaya.
24.02.2026, 05:50
Wojciech Murawski, co-CEO Autopaya, zaprasza do współpracy partnerów chcących wziąć udział w globalnej ekspansji sopockiego fintechu. Fot. Autopay
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Autopay wytypował 50 rynków i czy na wszystkich będzie potrzebować licencji.
- Jak działa Autopay Payment Platform i czym różni się od klasycznej bramki płatniczej.
- Jak szybko rośnie zagraniczna część biznesu i ile dziś realnie znaczy w przychodach grupy.