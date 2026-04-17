Azja reguluje media społecznościowe. Platformy blokują konta nastolatków

TikTok usunął ponad 780 tys. kont należących do nieletnich w Indonezji – poinformowała w tym tygodniu tamtejsza minister ds. komunikacji i transformacji cyfrowej Meutya Hafid. Właściciel TikToka, chińska firma ByteDance, jest pierwszą, która złożyła sprawozdanie ze zmian wprowadzonych na podstawie rozporządzenia o ochronie dzieci w przestrzeni cyfrowej. Minister, cytowana przez agencję informacyjną Antara, określiła to mianem „pierwszego zwycięstwa dla społeczeństwa, rodziców i dzieci w Indonezji”.

Rozporządzenie nakłada na operatorów systemów elektronicznych obowiązek weryfikacji wieku użytkowników. Dzięki nowym przepisom do końca marca 2027 r. Indonezja ma być drugim na świecie krajem, w którym osoby poniżej 16. roku życia nie będą mogły mieć kont na platformach społecznościowych.

Rząd w Dżakarcie idzie tym samym w ślady Australii, która taki zakaz wprowadziła w grudniu ubiegłego roku.

Co zmieniają platformy w Indonezji

Sześć spośród ośmiu platform „wysokiego ryzyka” zadeklarowało, że dostosują się do regulacji. Na liście są X, Instagram i Facebook oraz Bigo Live, Threads i TikTok. Roblox i YouTube nadal nie spełniają w pełni wymagań wynikających z przepisów.

X już 17 marca podniósł minimalny wiek swoich indonezyjskich użytkowników z 13 do 16 lat. Meta sukcesywnie deaktywuje konta należące do osób poniżej 16. roku życia. Ma to docelowo dotyczyć ponad 100 mln profili. Skierowana do dzieci i nastolatków platforma do tworzenia gier Roblox wprowadziła w Indonezji tryb offline dla dzieci poniżej 13. roku życia. Ma je chronić przed niebezpiecznymi interakcjami ze starszymi użytkownikami.

Ministerstwo wyznaczyło wszystkim platformom trzymiesięczny termin na złożenie raportów z samooceny dotyczących profili ryzyka ich produktów, funkcji i usług. Termin mija pod koniec czerwca. Wcześniej minister Hafid publicznie zagroziła firmom Meta i Google zablokowaniem usług, jeśli nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku swoich użytkowników.

Atutem władz w Dżakarcie jest fakt, że kontrolują dostęp do czwartego pod względem wielkości rynku social mediów na świecie. Według niemieckiej firmy Statista w azjatyckim archipelagu mieszka ponad 230 mln użytkowników internetu. Mniej więcej tyle samo korzysta z social mediów. Penetracja mediów społecznościowych ma w tym roku sięgnąć 82 proc. populacji. Z TikToka korzysta w Indonezji 180 mln osób, z YouTube ponad 150 mln, a Instagram ma tam niemal 120 mln aktywnych kont.

Warto wiedzieć Czy media społecznościowe szkodzą nastolatkom? Analiza w czasopiśmie naukowym „Cureus”, obejmująca 43 badania opublikowane między lipcem 2020 r. a lipcem 2024 r., wykazała silne powiązania między korzystaniem z mediów społecznościowych a negatywnymi skutkami dla zdrowia psychicznego nastolatków. Dotyczy to zwłaszcza depresji i stanów lękowych. Wcześniejsze dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazywały, że odsetek nastolatków z objawami przypominającymi uzależnienie od social mediów wzrósł z 7 proc. w 2018 r. do 11 proc. w 2022 r. Dziewczęta wykazywały przy tym „problematyczne” korzystanie z mediów społecznościowych częściej niż chłopcy. Dane zabrano od blisko 280 tys. młodych ludzi w 44 krajach. Badania wskazują, że regularne korzystanie z platform społecznościowych trwale wpływa na mózg. Zmienia szlaki dopaminergiczne w tzw. układzie nagrody, wywołując efekty przypominające uzależnienie od narkotyków. Zmiany w aktywności kory przedczołowej i ciała migdałowatego wskazują też na wzrost wrażliwości emocjonalnej i osłabienie zdolności podejmowania decyzji. Część naukowców podkreśla, że osoby o określonych cechach neurobiologicznych mogą być bardziej podatne na uzależnienie od innych. Źródło: Cureus: Journal of Medical Science / WHO / XYZ

Fala regulacji

Choć Australia i Indonezja stały się pierwszymi poligonami doświadczalnymi, to fala regulacji mediów społecznościowych zaczyna się w Europie oraz innych krajach Azji.

Zakaz kont w mediach społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia w tym roku ma być wprowadzony w Malezji. W Indiach ograniczenia wprowadziły na razie dwa stany, Karnataka i Andhra Pradeś, liczące łącznie ponad 120 mln mieszkańców. Rząd centralny zaproponował przepisy wymagające od osób niepełnoletnich uzyskania zgody rodziców na założenie konta w mediach społecznościowych.

Chiny, zamiast blokować dostęp do kont, stawiają na narzędzia dla rodziców i filtrowanie treści. Wiosną ubiegłego roku Pekin wprowadził „tryb dla nieletnich”. Muszą go oferować producenci urządzeń mobilnych, deweloperzy aplikacji i sklepy z oprogramowaniem. Rodzice mają też możliwość łatwego włączenia trybu ochrony dzieci, pozwalającego na ustalenie limitów czasu korzystania z urządzeń.

Debaty na temat wprowadzenia ograniczeń wiekowych toczą się też m.in. w Japonii, na Filipinach, w Wietnamie, Tajlandii i Singapurze. W tym ostatnim kraju od kwietnia sklepy z aplikacjami muszą weryfikować wiek użytkowników.

Wspólny mianownik wszystkich tych inicjatyw? Rządy tracą cierpliwość do dobrowolnych deklaracji platform i coraz śmielej sięgają po prawo.

Warto wiedzieć Czy będą regulacje w Europie? W styczniu francuski parlament zatwierdził przepisy zakazujące dostępu do mediów społecznościowych dzieciom poniżej 15. roku życia. Prezydent Macron zadeklarował, że chce, aby przepisy weszły w życie z początkiem roku szkolnego we wrześniu 2026 r. Taki sam zakaz zapowiedziała Dania. Może się stać prawem już w połowie roku, podobnie jak w Austrii, która rozważa przepisy dla dzieci poniżej 14 lat. Hiszpania zapowiedziała w lutym zakaz dla użytkowników poniżej 16. roku życia z obowiązkową weryfikacją wieku. Konkretna data wejścia w życie zakazu w Hiszpanii nie została jeszcze określona. W Wielkiej Brytanii rząd rozpoczął w marcu publiczne konsultacje. XYZ

Australia uderza w platformy. Nastolatki wciąż w sieci

W Australii od grudnia platformy, które nie stosują się do nowych regulacji, ryzykują grzywnami sięgającymi 49,5 mln dolarów australijskich. Ale na razie efekty są niejednoznaczne. Miejscowy regulator eSafety zgłosił poważne zastrzeżenia wobec pięciu największych platform: Facebooka, Instagrama, Snapchata, TikToka i YouTube'a. Zdaniem urzędników nie ma też wystarczających środków zapobiegających tworzeniu nowych kont przez nieletnich.

W lutym Snapchat podał, że zablokował dotychczas 450 tys. australijskich kont nieletnich. Z kolei Meta stwierdziła, że precyzyjne potwierdzanie wieku użytkowników „stanowi wyzwanie dla całej branży”.

Czy zakazy mają sens?

Krytycy, do których należy m.in. Amnesty International, ostrzegają, że całkowity zakaz może się okazać nieskuteczny i łatwy do obejścia. Są też obawy, że naruszy prawo dzieci do wolności wypowiedzi i dostępu do informacji. Systemy weryfikacji wieku budzą również poważne obawy o prywatność dorosłych użytkowników.

Damini Satija, dyrektorka programowa Amnesty Tech określiła zakazy jako „nieskuteczną prowizorkę”. Jej zdaniem najpewniejszą metodą ochrony dzieci i młodych ludzi byłaby silniejsza ochrona danych i lepsze projektowanie platform.

Mimo to głosów wspierających ograniczenia – choćby niedoskonałych – jest coraz więcej. Dla wielu rządów pytanie nie brzmi już czy regulować, lecz jak robić to skutecznie.