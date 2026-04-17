Azja reguluje media społecznościowe. Platformy blokują konta nastolatków
Indonezja idzie śladem Australii i egzekwuje ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla nieletnich. Ale gra dopiero się zaczyna, w miarę jak inne kraje Azji oraz Europy projektują regulacje, które mają ochronić młode osoby przed szkodliwym wpływem platform.
17.04.2026, 04:00
TikTok usunął ponad 780 tys. kont nieletnich w Indonezji. Pięć innych platform deklaruje, że są gotowe zastosować się do nowych regulacji. Fot. Ulet Ifansasti/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są skutki wprowadzenia w Indonezji zakazu kont w mediach społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia i jak dostosowują się do niego poszczególne platformy.
- Jakie modele regulacyjne budują inne kraje Azji, w tym Indie, Malezja oraz Chiny.
- Co na temat szkodliwości mediów społecznościowych dla mózgów nastolatków mówi nauka.