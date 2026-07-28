B2 Impact nie poświęci marży dla większej skali. „Na tym rynku miarą sukcesu jest cierpliwość”
Na polskim rynku wierzytelności walczą międzynarodowi gracze, a ceny przejmowanych portfeli biją rekordy. B2 Impact nie zamierza na ślepo brać udziału w wyścigu. – Kluczem są stopy zwrotu, nie chcemy zwiększać inwestycji za wszelką cenę – podkreśla szefowa spółki Aneta Borycka i wskazuje, jak budować przewagi konkurencyjne.
28.07.2026, 05:15
Aneta Borycka, szefowa B2 Impact w Polsce przyznaje, że patrzy na rynek w dłuższej perspektywie i nadal widzi przestrzeń do wzrostów. Aby być bardziej konkurencyjnym, obsługuje portfele na zlecenie banków. Fot. B2 Impact
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co sprawia, że międzynarodowi gracze chętniej inwestują w Polsce niż na południu Europy.
- Po co B2 Impact obsługa banków na zlecenie, skoro marże w tym biznesie są nieduże.
- W jaki sposób AI może obniżyć koszty obsługi zleceń w B2 Impact.