Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kruk rusza na podbój największych gospodarek. „Będziemy technologicznym numerem jeden na świecie” (WYWIAD)
Szef spółki Piotr Krupa zdradza strategię przejęć, która pozwoli uniknąć dekady budowania wszystkiego od zera. Ekspansję napędzą systemy AI automatyzujące procesy oraz nowa struktura, która radykalnie obniża koszty pozyskania miliardowego kapitału.
10.06.2026, 05:00
Piotr Krupa, prezes Kruka, liczy, że dzięki ekspansji zagranicznej, inwestycjom w AI oraz reorganizacji jego biznesu urośnie dwukrotnie w ciągu najbliższych czterech–pięciu lat. Fot. mat. prasowe Kruk
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie lekcje z ekspansji zagranicznej wyciąga prezes Kruka, Piotr Krupa.
- Dlaczego Kruk musi przekształcić się w alternatywną spółkę inwestycyjną.
- Po co największej firmie windykacyjnej w Polsce lokalne systemy i szerokie wykorzystanie AI.