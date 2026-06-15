Kategoria artykułu: Biznes
Banki hamują międzynarodowe ambicje Alabu. „Uzyskanie kredytu to, delikatnie mówiąc, droga krzyżowa”
Wicelider diagnostyki laboratoryjnej rośnie w dwucyfrowym tempie mimo dużych zmian w firmie. Integracja po rekordowym przejęciu się przedłuża, ale to ograniczony dostęp do finansowania jest największym wyzwaniem. Plany akwizycji, nie tylko w kraju, są śmiałe, a nowa strategia już na horyzoncie.
15.06.2026, 05:30
Dr Bogusław Gnatowski jest przedsiębiorcą od lat 80. Wyposażał laboratoria medyczne i naukowe, aż stworzył własną sieć diagnostyczną: Alab Laboratoria. Jako poważną barierę rozwoju polskiego biznesu i tworzenia wielopokoleniowych firm wskazuje problem z dostępem do finansowania inwestycji. Fot. materiały prasowe/Alab Laboratoria
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakim tempie rozwija się na tle rynku Alab i na czym opiera nową strategię.
- Jakie ma podejście do przejęć i ambicje w zakresie międzynarodowej ekspansji.
- Jakie konsekwencje, zdaniem założyciela firmy, może mieć ograniczony dostęp polskich przedsiębiorców do finansowania inwestycji, w tym zagranicznych przejęć.