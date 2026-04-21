ALAB i CDL zaczynają kluczowy etap integracji

Ruszył proces łączenia Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej (CDL) i ALAB Laboratoria. To jedna z ważniejszych transakcji polskiej diagnostyki laboratoryjnej ostatnich lat.

Dzięki przejęciu CDL ALAB znacząco zwiększył skalę operacyjną. Sieć ma teraz o 40 punktów pobrań i 14 laboratoriów więcej, może więc wykonywać ok. 110 milionów badań rocznie. Integracja umożliwi też firmie rozszerzenie działalności w nowych regionach, co tylko wzmocni jej pozycję.

Do tej pory działania integracyjne tych dwóch spółek miały charakter formalny. Teraz rusza faktyczne łączenie procesów oraz standardów jakości. Z perspektywy pacjenta ta fuzja oznacza większą dostępność badań, szybsze wyniki i szerszy dostęp do nowoczesnych technologii. Z kolei na rynku widać rosnącą rolę dużych operatorów, którzy są w stanie inwestować w innowacje, jak choćby diagnostykę opartą na AI.

Zarząd ALAB nie wyklucza dalszej konsolidacji i kolejnych akwizycji. Zdaniem ekspertów skala działania jest bowiem jednym z kluczowych czynników konkurencyjności na rynku diagnostyki laboratoryjnej.