Wygrywanie to nawyk: jak buduje się dominację w sporcie. Mówi Bartosz Zmarzlik

Jest jednym z trzech żużlowców w historii, którzy sześciokrotnie zdobywali indywidualne mistrzostwo świata. W maju rozpoczął sezon, który może dać mu rekordowy, siódmy tytuł.

A może być ich jeszcze więcej. 31-letni Bartosz Zmarzlik w Poznaniu mówił o sobie: „młody chłopak”. Przyznawał, że o planach na życie po karierze żużlowej jeszcze w ogóle nie myśli. Ma przed sobą jeszcze sporo sezonów.

Wyjątkowość Bartosza Zmarzlika

Jeździ od szóstego roku życia i mówi, że z dzieciństwa właściwie nie pamięta niczego poza żużlem. Czy właśnie dlatego jest już prawdopodobnie najlepszym żużlowcem w historii? O sekret jego triumfów pytał polskiego mistrza Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny XYZ.

– Czasami sam się nad tym zastanawiam. Każdy chce wygrywać, ale może niektórzy chcą bardziej. Może ja bardziej to kocham? A może przewagę daje mi to, że mocno interesuje mnie również techniczna strona motoryzacji? Ale jeśli chodzi o tę ostatnią cechę, ona czasem może też przeszkadzać… – zastanawiał się Bartosz Zmarzlik.

Słowem – wtedy jeszcze nie zdradził niczego wyjątkowego. Gdy jednak kilka minut później mierzył się z pytaniem o stres w życiu sportowca, zaskoczył publiczność.

– Stres może blokować, ale zauważyłem u siebie, że pod jego wpływem jestem czasami w stanie działać w sposób, który zaskakuje nawet mnie. W jakimś sensie stres wyzwala dodatkowe możliwości. Zauważyłem, że doświadczam tego w tzw. „stykowych” sytuacjach na torze. W decydujących momentach, gdy bardzo czegoś chcę – mówił Bartosz Zmarzlik.

Kto widział jego najlepsze występy – gdy na motocyklu wygląda jak akrobata – ten wie, o czym mowa.

Im szybciej, tym bezpieczniej

W Poznaniu Bartosz Zmarzlik był oczywiście pytany także o żużel jako sport potencjalnie bardzo niebezpieczny. Rozmowa odbyła się kilka dni po przerażającym wypadku w Gnieźnie. Mistrz przyznał, że każdy odczuwa pewien niepokój, a następnie podzielił się niebanalną uwagą.

– Zawsze powtarzam, że jeśli będę szybszy od innych, to będę bardziej bezpieczny. Bo będę jechał z przodu – powiedział z uśmiechem Bartosz Zmarzlik.

