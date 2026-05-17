Kategoria artykułu: Sport

Więcej niż ranking: co zostaje po karierze pełnej wzlotów i upadków. Mówi Simona Halep

Simona Halep, mistrzyni Wimbledonu i była liderka rankingu WTA, podczas Kongresu Impact’26 opowiedziała m.in. o tym, jak wycieńczające może być życie zawodowej tenisistki. Nie tylko wtedy, gdy trzeba – tak jak było w jej przypadku – walczyć z całym systemem.

17.05.2026, 04:00
Simona Halep, była rumuńska tenisistka
Simona Halep była liderką rankingu WTA łącznie przez 64 tygodnie. Wygrała Rolanda Garrosa w 2018 r. i Wimbledon w 2019. Fot. Impact CEE

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jakiej rady Simona Halep udziela młodszym sportowcom, którzy chcą opanować stres w decydujących momentach meczu.
  2. Co z typowego życia tenisistki było najtrudniejsze dla Simony Halep.
  3. Dlaczego Simona Halep nie uważała swojego niższego wzrostu za coś, co stawia ją na przegranej pozycji.
Rozmowę z Simoną Halep podczas Kongresu Impact’26 anonsowano słowami: „Więcej niż ranking: co zostaje po karierze pełnej wzlotów i upadków”. Gdy Rumunka skończyła swoją opowieść, można było skonstatować gorzko: po karierze tenisistki zostaje potrzeba regeneracji i pragnienie normalnego życia. Była liderka rankingu WTA skończyła grać półtora roku temu. Do Poznania przyjechała w rewelacyjnej formie, niemniej nie myśli jeszcze o „nowym” życiu.

– Co robię na sportowej emeryturze? Nic – poza kilkoma sponsorskimi projektami. Nie chcę znowu nakładać na siebie presji. Chcę odpoczywać, cieszyć się życiem. Kariera tenisistki to podróżowanie po świecie już w bardzo młodym wieku. Jesteśmy z dala od domu, od rodziny, od przyjaciół. To było dla mnie najcięższe. A podróże z kontynentu na kontynent to też zmiany stref czasowych, zmiany warunków do gry, zmiany tego, co jemy… – opowiadała tenisistka w rozmowie z Grzegorzem Nawackim, redaktorem naczelnym XYZ.

Simona Halep w rozmowie z Grzegorzem Nawackim z XYZ mówiła, że najbardziej w czasie kariery przeszkadzało jej to, że tak wiele miesięcy spędza poza domem. Fot. Impact CEE

Rumunka była wybitną tenisistką, wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe (Wimbledon i French Open). Zarobiła na korcie ok. 40 mln dolarów (brutto), więc może sobie pozwolić na odpoczynek po karierze. Mnóstwo innych tenisistek i tenisistów nie ma tego komfortu.

Walka Simony Halep

Z drugiej jednak strony – ostatnie tenisowe lata Simony Halep były nadzwyczaj trudne. W październiku 2022 r. została niesłusznie oskarżona o stosowanie dopingu, straciła wiele miesięcy kariery, a ponadto – gdy już udowodniła niewinność – władze kobiecego tenisa nie przywróciły jej dawnego statusu. Musiała sama nadrabiać dystans.

– Oblanie testu antydopingowego było dla mnie szokiem. To było tak: w piątek wszystkie wyniki miałam negatywne, a nagle w poniedziałek przyszedł ten pozytywny. Mikroskopijne przekroczenie dopuszczalnego limitu. Jasne było, że niczego świadomie nie brałam, że chodzi o „zanieczyszczenie” jakiegoś produktu, ale straciłam półtora roku – wspominała Rumunka.

Gdy po długiej batalii laboratoryjno-prawnej wróciła na kort, dawnej formy już nie odzyskała. Doszły do tego kontuzje. Na początku 2025 r. zakończyła karierę, mając 33 lata.

– Byłam już po „trzydziestce”, gdy mnie zawieszano. Przerwa trwała długo. W takim wieku trudno wrócić, bo treningi i sparingi to coś innego niż prawdziwe mecze. Doszedł do tego wielki stres podczas walki o dobre imię. To nie mogło nie odbić się na moim ciele. Zrozumiałam, że nie dam już rady grać w tenisa na najwyższym poziomie – mówiła w Poznaniu Simona Halep.

Co robić, by nie drżały ręce

Była mistrzyni powiedziała, że złość na „system” już jej przeszła. Nie zgodziła się też z tezą, iż od początku miała „pod górkę”, musząc rywalizować często z wyższymi rywalkami (Rumunka mierzy 168 cm).

– Byłam niższa i nie mogłam serwować tak mocno jak niektóre tenisistki, ale patrzyłam na to inaczej: jestem niższa, ale jestem szybsza i zwrotniejsza – mówiła z uśmiechem Simona Halep.

Młodym sportowcom radziła, by w decydujących momentach rywalizacji całą koncentrację wkładali w to, by trzymać się planu.

– Zawsze starałam się myśleć wtedy o tym, jaką taktykę przygotowaliśmy z trenerem. Wtedy znikała świadomość tego, w jak ważnym momencie meczu się znajdujemy. Dla mnie raczej problemem były chwile przed wyjściem na kort, czułam zawsze dziwny ból w brzuchu. Taka już jestem, wszystko przeżywam – przyznała Simona Halep.

Główne wnioski

  1. Simona Halep, była wybitna tenisistka, podczas Kongresu Impact'26 opowiadała o swojej niezwykłej karierze – pełnej wielkich zwycięstw, ale też bardzo trudnych batalii, również poza kortem. Wspominała miesiące, w których walczyła o to, by oczyścić swoje imię z niesłusznych zarzutów o stosowanie dopingu. Chociaż świadomie nie spożyła zakazanej substancji, to nie mogła grać przez 18 miesięcy.
  2. Simona Halep oceniła, że najtrudniejsze w jej tenisowym życiu – poza oskarżeniem o stosowanie dopingu – było to, iż wiele miesięcy w ciągu roku znajdowała się z dala od domu, rodziny i przyjaciół. Dlatego też teraz nadrabia stracony czas – nie ma na razie żadnych planów, cieszy się życiem. Może sobie na to pozwolić, ponieważ w czasie kariery zarobiła kilkadziesiąt milionów dolarów.
  3. Simona Halep powiedziała w Poznaniu, że stres najmocniej dokuczał jej przed wyjściem na kort, wtedy objawiał się również bólami brzucha. W decydujących momentach meczu rumuńska tenisistka nie myślała o presji, lecz o taktyce, którą obrała razem z trenerem. Dzięki temu zapominała, jak dużo może zależeć od danej akcji.