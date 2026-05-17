Więcej niż ranking: co zostaje po karierze pełnej wzlotów i upadków. Mówi Simona Halep

Rozmowę z Simoną Halep podczas Kongresu Impact’26 anonsowano słowami: „Więcej niż ranking: co zostaje po karierze pełnej wzlotów i upadków”. Gdy Rumunka skończyła swoją opowieść, można było skonstatować gorzko: po karierze tenisistki zostaje potrzeba regeneracji i pragnienie normalnego życia. Była liderka rankingu WTA skończyła grać półtora roku temu. Do Poznania przyjechała w rewelacyjnej formie, niemniej nie myśli jeszcze o „nowym” życiu.

– Co robię na sportowej emeryturze? Nic – poza kilkoma sponsorskimi projektami. Nie chcę znowu nakładać na siebie presji. Chcę odpoczywać, cieszyć się życiem. Kariera tenisistki to podróżowanie po świecie już w bardzo młodym wieku. Jesteśmy z dala od domu, od rodziny, od przyjaciół. To było dla mnie najcięższe. A podróże z kontynentu na kontynent to też zmiany stref czasowych, zmiany warunków do gry, zmiany tego, co jemy… – opowiadała tenisistka w rozmowie z Grzegorzem Nawackim, redaktorem naczelnym XYZ.

Rumunka była wybitną tenisistką, wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe (Wimbledon i French Open). Zarobiła na korcie ok. 40 mln dolarów (brutto), więc może sobie pozwolić na odpoczynek po karierze. Mnóstwo innych tenisistek i tenisistów nie ma tego komfortu.

Walka Simony Halep

Z drugiej jednak strony – ostatnie tenisowe lata Simony Halep były nadzwyczaj trudne. W październiku 2022 r. została niesłusznie oskarżona o stosowanie dopingu, straciła wiele miesięcy kariery, a ponadto – gdy już udowodniła niewinność – władze kobiecego tenisa nie przywróciły jej dawnego statusu. Musiała sama nadrabiać dystans.

– Oblanie testu antydopingowego było dla mnie szokiem. To było tak: w piątek wszystkie wyniki miałam negatywne, a nagle w poniedziałek przyszedł ten pozytywny. Mikroskopijne przekroczenie dopuszczalnego limitu. Jasne było, że niczego świadomie nie brałam, że chodzi o „zanieczyszczenie” jakiegoś produktu, ale straciłam półtora roku – wspominała Rumunka.

Gdy po długiej batalii laboratoryjno-prawnej wróciła na kort, dawnej formy już nie odzyskała. Doszły do tego kontuzje. Na początku 2025 r. zakończyła karierę, mając 33 lata.

– Byłam już po „trzydziestce”, gdy mnie zawieszano. Przerwa trwała długo. W takim wieku trudno wrócić, bo treningi i sparingi to coś innego niż prawdziwe mecze. Doszedł do tego wielki stres podczas walki o dobre imię. To nie mogło nie odbić się na moim ciele. Zrozumiałam, że nie dam już rady grać w tenisa na najwyższym poziomie – mówiła w Poznaniu Simona Halep.

Co robić, by nie drżały ręce

Była mistrzyni powiedziała, że złość na „system” już jej przeszła. Nie zgodziła się też z tezą, iż od początku miała „pod górkę”, musząc rywalizować często z wyższymi rywalkami (Rumunka mierzy 168 cm).

– Byłam niższa i nie mogłam serwować tak mocno jak niektóre tenisistki, ale patrzyłam na to inaczej: jestem niższa, ale jestem szybsza i zwrotniejsza – mówiła z uśmiechem Simona Halep.

Młodym sportowcom radziła, by w decydujących momentach rywalizacji całą koncentrację wkładali w to, by trzymać się planu.

– Zawsze starałam się myśleć wtedy o tym, jaką taktykę przygotowaliśmy z trenerem. Wtedy znikała świadomość tego, w jak ważnym momencie meczu się znajdujemy. Dla mnie raczej problemem były chwile przed wyjściem na kort, czułam zawsze dziwny ból w brzuchu. Taka już jestem, wszystko przeżywam – przyznała Simona Halep.

