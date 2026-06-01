Beroud o kondycji PKP, liberalizacji kolei i gruntach. „Polska może stracić przewagę w transporcie z Chin"
Spółka PKP w 2025 r. odnotowała zysk w wysokości blisko 90 mln zł. Ponosi jednak straty ze sprzedaży. O kondycji spółki holdingowej i planach mówi prezes Alan Beroud. Rozmawiamy o sprzedaży nieruchomości, PKP Cargo i liberalizacji rynku kolejowego w Polsce.
Żadna z dużych grup kolejowych nigdy nie zdecydowała się na dezintegrację, która nastąpiła w Polsce, mówi Alan Beroud, prezes PKP. Fot. PKP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego PKP mimo zysku za 2025 r. notuje stratę ze sprzedaży i czym jest tzw. luka dworcowa.
- Dlaczego Polska może stracić przewagę w przeładunkach towarów z Azji i co może temu przeciwdziałać.
- Jak PKP podchodzi do idei local content.