Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PKP Cargo ma więcej czasu na dogadanie się z wierzycielami. Wróci do gry?
Sędzia-komisarz wydłużył PKP Cargo termin na przedstawienie finalnych propozycji porozumienia się z wierzycielami w ramach trwającego postępowania sanacyjnego. Towarowy przewoźnik kolejowy po bardzo trudnym 2024 roku i z ponad 2 mld zł straty jest na finansowym plusie. Na optymizm może być jednak za wcześnie.
14.05.2026, 16:36
Problemy PKP Cargo, które doprowadziły spółkę do restrukturyzacji, narastały przez kilka lat. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda obecna sytuacja PKP Cargo w postępowaniu sanacyjnym i na jakim etapie są negocjacje z wierzycielami.
- Czy i na jakich zasadach spółka wróciła do dodatnich wyników po trudnym okresie finansowym.
- Jakie wyzwania stoją przed spółką w kontekście sytuacji rynkowej.