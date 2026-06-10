Kategoria artykułu: Biznes
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BGK chce dawać wędkę zamiast ryby innowacyjnym firmom
Po starcie programu Innovate Poland Bank Gospodarstwa Krajowego widzi dla niego obiecujące perspektywy. Celem jest pobudzenie kapitału prywatnego, by odważniej otwierał się na innowacyjne firmy.
– Ogromny rozwój AI, robotyki, technologii kosmicznych, ale także defense tech oznacza, że zaczął się podział nowego tortu, w którym my możemy uczestniczyć. Jednak bez zbudowania ekosystemu, który polskim firmom być beneficjentami lub wręcz twórcami tych zmian, to się nie uda – mówi Jarosław Dąbrowski, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Fot. J. Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Z jakiego powodu rodzime startupy rzadko potrafią osiągnąć globalny sukces wyłącznie w oparciu o krajowy kapitał.
- Jaką „wędkę” chce dać rynkowi BGK.
- Jak program Innovate Poland wpływa na dywersyfikację ryzyka w BGK.