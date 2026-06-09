Kategoria artykułu: Biznes
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Walka o cyfrowe portfele. Kto wygra wyścig o zamożnych Polaków?
Polskie społeczeństwo bogaci się w szybkim tempie, a tradycyjne instytucje finansowe i zwinne startupy stają do zaciętej walki o najbardziej majętnych klientów. Nowa elita oczekuje personalizacji, zaawansowanych rozwiązań mobilnych oraz zaufanego, ludzkiego doradztwa w zarządzaniu majątkiem.
– Zanim jeszcze mieliśmy iPhone’a, w Polsce powstały pierwsze banki, określały się jako mobilne czy cyfrowe. Dzisiaj wiele z nich znajduje się wśród największych pracodawców technologicznych – zauważa Krystian Kamyk, Senior Partner i Managing Director w Kearney CEE. Fot. J. Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego zdaniem Krystiana Kamyka na polskim rynku zatarła się historyczna granica między cyfrową ofertą tradycyjnych banków a zwinnymi usługami technologicznymi.
- Z jakiego powodu zaawansowane algorytmy nie radzą sobie z kompleksową obsługą najbogatszych klientów banków.
- Dlaczego innowacyjne fintechy nie zawsze stanowią cel przejęć dla banków.