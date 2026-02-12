Kategorie artykułu: Biznes Newsy
BGK inwestuje w kolejny fundusz, tym razem private debt. Bank przystąpił do funduszu CVI
Bank Gospodarstwa Krajowego z wkładem na poziomie 20 mln euro dołączył do grona inwestorów CVI Private Debt Fund II. Uruchomiony w marcu 2025 r. fundusz to największy podmiot tego typu w regionie. Planuje kilkadziesiąt inwestycji, a pieniądze z BGK mają wesprzeć ekspansję zagraniczną polskich spółek.
12.02.2026, 09:00
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zainwestował 20 mln euro w fundusz CVI Private Debt Fund II. Uruchomiony w marcu 2025 r. przez CVI fundusz to największy fundusz private debt w regionie. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile wynosi inwestycja BGK w CVI Private Debt Fund II i na co mają trafić pieniądze.
- Dlaczego finansowania private debt jest atrakcyjne dla firm i jaka jest skala tego rynku w Polsce.
- Jakie inne inwestycje w fundusze zrealizował w ostatnim czasie BGK.