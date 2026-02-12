BGK inwestuje w kolejny fundusz, tym razem private debt. Bank przystąpił do funduszu CVI

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zainwestował 20 mln euro w CVI Private Debt Fund II. Uruchomiony w marcu 2025 r. przez CVI fundusz to największy fundusz private debt w regionie.

Do tej pory fundusz zebrał ponad 253 mln euro. Wśród jego inwestorów, oprócz BGK, są m. in.: Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Fundusz zamierza przeprowadzić ponad 40 inwestycji w Europie Środkowej, w tym

przede wszystkim w Polsce.

Private debt ma wesprzeć inwestycje zagraniczne polskich firm

– Przystąpienie do funduszu CVI Private Debt Fund II to rozszerzenie dostępnego wsparcia dla

małych i średnich przedsiębiorstw. BGK dołącza do grona inwestorów obok Europejskiego

Funduszu Inwestycyjnego i innych instytucji rozwoju, zaangażowanych w rozwój regionu –wskazuje dyrektor zarządzający w BGK Marcin Prusak.

Jak wskazuje BGK, dzięki inwestycji możliwe będzie rozszerzenie zakresu dostępnych instrumentów finansowych oferowanych przez bank o elastyczne rozwiązania typu private debt. Pieniądze trafią do przedsiębiorstw z takich sektorów jak IT, finanse, transport, budownictwo czy sektor rolno-spożywczy.

Finansowanie ma wspierać polskie inwestycje zagraniczne, co jest istotne z punktu widzenia misji BGK jako polskiego banku rozwoju – wskazuje bank. Strategia BGK na lata 2025-2030 zakłada inwestycje w trzech filarach – innowacji, infrastruktury oraz właśnie ekspansji zagranicznej.

– Udział polskiego sektora bankowego w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do PKB jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Dlatego wspieranie firm chcących rozwijać się długiem, także pozabankowym, jest częścią misji BGK – mówi Marcin Prusak.

Warto wiedzieć Polski rynek private debt z dobrymi perspektywami wzrostu Dług prywatny (ang. private debt) to jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstw, obok produktów kredytowych czy emisji akcji lub obligacji. Prywatnych pożyczek udzielają fundusze zamknięte, czyli nienotowane na giełdzie. Strategy&, jednostka doradztwa strategicznego międzynarodowej grupy doradczo-audytorskiej PwC, w 2025 r. szacowała, że wartość rynku private debt w Polsce wynosiła 2,5-4 mld zł. To ok. 1-2 proc. wartości kredytów korporacyjnych udzielanych przez polskie banki. Zdaniem Strategy&, rynek ma dobre perspektywy wzrostu, a do 2030 r. jego wartość w Polsce może się zwiększyć nawet czterokrotnie – do 16,9 mld zł. Strategy&

Kolejna inwestycja w fundusz wydaniu BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego w strategii BGK 2025-2030 założył istotne zwiększenie skali inwestycji kapitałowych. Celem ma być wspieranie rozwoju polskiej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Inwestycje kapitałowe realizuje m. in. przez Innovate Poland, FutureTech Poland oraz spółkę Vinci.

BGK inwestuje w fundusze także bezpośrednio. Jeśli chodzi o inwestycje z ostatnich miesięcy, w listopadzie 2025 r. bank zainwestował 20 mln euro w Future Energy Ventures, międzynarodową firmę venture capital specjalizującą się w energetyce oraz w transakcjach kapitałowych w cyfrowe i niskoemisyjne rozwiązania infrastrukturalne. Za pośrednictwem funduszu BGK chce finansować rozwój krajowych spółek w fazie wzrostu.

Pod koniec 2025 r. BGK zainwestował 25 mln euro w paneuropejski fundusz PIMCO European Data Centre Opportunity Fund (PIMCO EDCOF). W styczniu 2026 r. bank zainwestował zainwestował 15 mln euro w Cogito Fund II – to polski fundusz typu growth capital, który wspiera spółki technologiczne na etapie wzrostu bądź ekspansji zagranicznej.

Jak wskazywał na początku 2026 r. w rozmowie z XYZ prezes BGK Mirosław Czekaj, po roku realizacji nowej strategii BGK ma za sobą wykonanie ponad jednej trzeciej założeń. Bank jednocześnie zapowiada korektę kursu w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie gospodarcze i geopolityczne. Wśród nowych priorytetów pojawia się silniejszy akcent na długoterminowe finansowanie infrastruktury.

CVI to największy gracz na rynku private debt w regionie

Zdaniem banku dotychczasowe wyniki zespołu inwestycyjnego CVI oraz jego portfel projektów uwiarygadniają plany inwestycyjne funduszu. CVI Dom Maklerski to największy zarządzający funduszami private debt w Europie Środkowej, z aktywami pod zarządzaniem na poziomie prawie 1,2 mld euro. Od momentu powstania w 2012 r., CVI zainwestowało ponad 3,3 mld euro w małe i średnie firmy, realizując ponad 700 transakcji dłużnych.

– Dołączenie BGK do grona inwestorów funduszu to istotny sygnał, że private debt staje się narzędziem coraz szerzej docenianym przez rynek – mówi o przystąpieniu BGK do zarządzanego przez firmę funduszu Marcin Leja, prezes zarządu i partner w CVI.

Jak wskazuje Marcin Leja, w warunkach rosnących potrzeb inwestycyjnych polskich firm i dynamicznie zmieniającego się otoczenia, private debt uzupełnienia finansowanie spółek pozyskiwane z innych źródeł.

– Private debt kieruje kapitał tam, gdzie może najszybciej przełożyć się na wzrost produktywności, innowacje i konkurencyjność. W naszych inwestycjach skutecznie wspieramy przedsiębiorców w budowaniu obecności na rynkach zagranicznych i zwiększaniu udziału w europejskich łańcuchach wartości. Dzięki temu spółki zyskują nowe możliwości – elastyczny kapitał dopasowany do potrzeb oraz przestrzeń do podejmowania odważnych decyzji biznesowych. W efekcie pomagamy realizować plany wzrostu firm, które przekładają się na silniejszą gospodarkę w Europie –mówi Marcin Leja.

Nad uruchomieniem CVI Private Debt Fund II firma CVI pracowała od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r. W momencie uruchomienia funduszu udało się zebrać od inwestorów 181 mln euro. Inwestorami są instytucje, które sfinansowały poprzedni fundusz, ale udało się też pozyskać nowych zainteresowanych. Teraz skala funduszu to 253 mln euro, a do inwestorów dołączył BGK.