BGK zainwestował w fundusz growth capital Cogito Fund II

Bank Gospodarstwa Krajowego zainwestował 15 mln euro w Cogito Fund II. Jest to polski fundusz growth capital, który wspiera spółki technologiczne na etapie wzrostu bądź ekspansji zagranicznej.

„Bank Gospodarstwa Krajowego wziął udział w drugim zamknięciu funduszu Cogito Fund II (CFII), zarządzanym przez Cogito Capital Partners. Zaangażowanie BGK wynosi 15 mln euro, tj. ponad 63 mln zł” – poinformował bank w komunikacie prasowym.

Celem inwestycji BGK jest rozwój polskich spółek technologicznych na etapie wzrostu i wsparcie ekspansji zagranicznej. Cogito Fund II ma w tym duże doświadczenie. Fundusz prowadzi biura w Warszawie oraz Nowym Jorku, co ułatwia kontakty na amerykańskim rynku.

„Polska gospodarka potrzebuje więcej inwestycji w innowacyjne spółki, aby podnosić swoją konkurencyjność. Dlatego w nowej strategii BGK na lata 2025-2030 silnie akcentujemy inwestycje w fundusze inwestycyjne, które wspierają tego typu przedsięwzięcia. Polski ekosystem funduszy venture i growth capital potrzebuje podmiotów o wysokich kompetencjach, doświadczeniu, a przede wszystkim takich o odpowiedniej sile finansowej” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Marcin Prusak dyrektor pionu inwestycji i analiz w BGK.

Cogito Fund II posiada w portfelu pięć spółek działających w sektorach enterprise software, physical AI/robotics i fintech. Planowana kapitalizacja funduszu to co najmniej 125 mln euro, tj. blisko 525 mln zł. Strategia CFII zakłada inwestycje w spółki technologiczne na etapie wzrostu (scale-ups), działające w modelu B2B, posiadające potwierdzony model biznesowy oraz roczne przychody w wysokości co najmniej 5-10 mln euro. Fundusz dostarcza finansowanie od rundy B, dając tym samym firmom pole do zwiększenia skali działalności i ekspansji zagranicznej.

BGK w strategii na lata 2025-2030 założył zwiększenie skali inwestycji kapitałowych. Do tej pory instytucja zasiliła fundusze VC i growth capital pieniędzmi o łącznej wartości 35 mln euro.