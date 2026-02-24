Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
BGK odsłania karty. Oto jak zainwestuje miliardy w startupy przez Future Tech Poland
Kilkanaście funduszy inwestycyjnych szukających startupów może liczyć na 1,5 mld zł od BGK oraz EFI w ramach Future Tech Poland. Jak wynika z opublikowanej właśnie strategii nowego funduszu funduszy, pieniądze trafią do nawet 200 spółek z branży technologicznej.
24.02.2026, 11:30
Mirosław Czekaj, prezes BGK, zapowiada mocny rozwój polskiego rynku startupów. Pomoże w tym Future Tech Poland. Fot. PAP/Przemysław Piątkowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak dokładnie ma działać mechanizm funduszu funduszy w ramach Future Tech Poland.
- W jaki sposób publiczne 1,5 mld zł może przełożyć się na nawet 5 mld zł inwestycji w spółki technologiczne.
- Jakie warunki muszą spełnić fundusze venture capital, aby otrzymać wsparcie, oraz dlaczego udział kapitału prywatnego jest kluczowy dla powodzenia całego programu.