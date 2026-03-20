Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Biedronka kupi część Carrefoura? Żabka: To nie zatrzyma naszej ekspansji
Lider handlu spożywczego jest zainteresowany franczyzowym biznesem francuskiej sieci, co mogłoby zagrozić planowi otwarcia kolejnych tysięcy Żabek. Największy operator małoformatowych sklepów bez obaw podkreśla, że Carrefour ma ich mniej niż 500, więc sam prawie trzykrotnie więcej otwiera w rok. Świętuje rekordowe wyniki, w tym przebicie 1 mld zł zysku netto, i jest na dobrej drodze do 45 mld zł końcowej sprzedaży.
20.03.2026, 16:36
Tomasz Suchański ma powody do zadowolenia. Kierowana przez niego Grupa Żabka zwiększa sprzedaż najszybciej na rynku i poprawia rentowność. Nie zamierza zwalniać tempa. Fot. materiały prasowe/Wojciech Robakowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Grupa Żabka odnosi się do trudnej i niepewnej sytuacji rynkowej oraz chęci wejścia Biedronki w małoformatowe sklepy franczyzowe.
- Co przede wszystkim pozwala jej zwiększać sprzedaż najszybciej na rynku i poprawiać marżę.
- Jakie ma plany względem wejścia na lotniska, rozszerzania oferty, ekspansji w Rumunii oraz pojawienia się w kolejnych krajach.