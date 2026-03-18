Kaufland Polska celuje w 400 sklepów. „Na ścieżkę rentowności wrócimy w 2027 roku”
Polska jest krajem silnie dyskontowym, a właściciele innych formatów handlowych szukają na siebie pomysłu. Kaufland walczy o polski rynek, inwestuje miliony i planuje otwierać kilkanaście sklepów rocznie. – Chcemy być mostem, który zatrzyma klienta przechodzącego z hipermarketu do dyskontu – mówi Krzysztof Szponder, członek zarządu i dyrektor departamentu zakupu Kaufland Polska.
18.03.2026, 05:15
– W roku obrotowym 2025 r. zwiększyliśmy przychody o 7 proc., co bardzo nas cieszy. Jeszcze bardziej cieszy nas jednak wzrost liczby klientów o około 5 proc. Planujemy dalszy wzrost sprzedaży na poziomie 7–8 proc. rocznie w kolejnych latach – mówi Krzysztof Szponder, członek zarządu, dyrektor departamentu zakupu Kaufland Polska. Fot. materiały prasowe Kaufland
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest plan rozwoju i plan inwestycyjny sieci Kaufland w Polsce.
- Jaka jest charakterystyka polskiego rynku retail.
- Czy kryzys demograficzny to szansa czy wyzwanie dla Kauflanda w Polsce.