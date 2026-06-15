Kategoria artykułu: Biznes
Polskie kosmetyki czują oddech Azji. Eksperci: czas zbudować markę P-beauty
Polska branża kosmetyczna od lat notuje kilku- lub kilkunastoprocentowe wzrosty. Coraz mocniej odczuwa jednak konkurencję z Azji – już nie tylko z Korei, ale też z Chin. Eksperci przekonują, że to moment, by zdefiniować pojęcie P-beauty i skuteczniej promować kosmetyki z Polski.
15.06.2026, 05:15
– Produkty koreańskie zaczęły pojawiać się na polskim rynku około dekadę temu. W ostatnich latach ich popularność bardzo wzrosła. Dla rynku beauty to sytuacja wyjątkowa, ponieważ nagle pojawił się bardzo silny rywal, który wcześniej nie był postrzegany jako realna konkurencja – mówi dr Justyna Żerańska, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym są C-beauty, K-beauty i P-beauty.
- Jakie wyzwania stoją dziś przed polską branżą beauty.
- Jak wygląda procedura wprowadzania na rynek kosmetyków z Korei.