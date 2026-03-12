Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Brytyjski ekspert: „Ludzie nie wiedzą już, w co wierzyć”. Jak sztuczna inteligencja staje się nową bronią w kampaniach wyborczych? (WYWIAD)
Cyfrowe fałszywki publikowane w dniu głosowania, bezwartościowy „AI slop” zalewający internet oraz zagraniczni gracze monetyzujący polityczny chaos – to nowe realia europejskich kampanii. Sam Stockwell w rozmowie z XYZ tłumaczy, dlaczego przestarzałe prawo wyborcze pozostaje dziś bezradne wobec technologii i wskazuje rozwiązania, które w polskim kontekście należałoby wprowadzić „na wczoraj”.
12.03.2026, 05:14
Zdaniem Sama Stockwella istnieje realne zagrożenie ingerencją sztucznej inteligencji w procesy wyborcze. Fot. Krzysztof Ćwik/PAP.
