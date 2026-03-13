Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.

W piątek 13 marca 2026 r. główne indeksy warszawskiej giełdy w większości zakończyły notowania ze stratą wobec poziomów odniesienia. Indeks WIG20 obejmujący dwadzieścia największych spółek głównego rynku na zamknięciu wyniósł 3274,54 pkt., o 0,51 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia. Indeks WIG spadł na zamknięciu o 0,41 proc. do 120444,02 pkt. Indeks sWIG80 stracił 0,38 proc. i wyniósł na zamknięciu 30235,70 pkt.

Na niewielkim plusie dzień zakończył mWIG40, który zyskał 0,04 proc. do 8361,59 pkt. Indeks najmocniej pociągnęła w górę Grupa Azoty.

Branża budowlana mierzy się z perspektywą wstrzymania obniżek stóp procentowych

W piątek na GPW najsłabszy był segment budowlany. Indeks sektorowy WIG Budownictwo zakończył dzień na poziomie 2,80 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia. Większość spółek objętych indeksem zanotowała spadek.

Indeks ciągnął w dół przede wszystkim Budimex, który zanotował także najwyższy spadek spośród spółek WIG20. Spółka zakończyła notowania na poziomie 4,09 proc. poniżej zamknięcia w czwartek.

Budimex podał w piątek, że w przetargu PKP PLK (na pracę na odcinku Czachówek Wschodni – Pilawa) unieważniono wybór oferty konsorcjum, którego liderem jest spółka. PKP PLK dokonają ponownego badania i oceny ofert. Wartość oferty konsorcjum wynosiła 1,09 mld zł netto, w tym zakres podstawowy to 1,08 mld zł. Na koniec 2025 r. portfel zamówień Budimeksu wynosił 16,2 mld zł, w tym 3,1 mld zł w sektorze kolejowym i elektroenergetycznym.

Od 2 marca do czwartkowego zamknięcia kurs Budimeksu spadł o ponad 15 proc. WIG Budownictwo w tym czasie poszedł w dół o ok. 12 proc. Spółki budowlane pozostają pod wpływem obaw o zaostrzenie polityki monetarnej przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), które pojawiły się w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

„RPP wysłała komunikat, że dopóki będzie się utrzymywała niepewność w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, to kolejnych obniżek stóp procentowych nie zobaczymy. Jeśli chodzi o branżę budowlaną, ta rewizja oczekiwań co do możliwości obniżek stóp procentowych nie jest korzystną informacją" – wskazał w rozmowie z PAP Biznes Rafał Sadoch, analityk Biura Maklerskiego mBanku.

„Rynek stopniowo zaczyna coraz mocniej wyceniać dłuższy okres podwyższonych notowań ropy w związku z tym, że nie widać końca wojny na Bliskim Wschodzie" – uważa Sadoch. Jak dodaje analityk, wysokie ceny ropy rodzą obawy o globalną gospodarkę i o perspektywy inflacji. W związku z tym banki centralne będą musiały rewidować swoje prognozy i oczekiwania co do dalszej ścieżki stóp procentowych.

"To na rynku walutowym umacnia przede wszystkim dolara i generuje odpływ kapitału od ryzyka. Z tego tytułu traci rynek akcyjny" – skomentował Sadoch.

Grupa Azoty i JSW ciągnęły w górę mWIG40

Najlepiej w piątek radziła sobie branża chemiczna. Indeks WIG Chemia poszedł w górę o 2,13 proc. Subindeks wspierał m. in. wzrost kursu Grupy Azoty o 4,01 proc.

Kurs akcji Grupy Azoty mocno spadał od ok. połowy stycznia do pierwszych dni marca, tracąc w tym czasie 22,5 proc. Od 4 marca do czwartkowego zamknięcia spółka wzrosła o ok. 11 proc. Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do wzrostu cen gazu, kluczowego składnika nawozów, których Grupa Azoty jest jednym z głównych producentów. Spółka podała jednak we wtorek, że po wybuchu wojny podniosła ceny nawozów jedynie o kilka procent.

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej (PAP) prezes Grupy Azoty Marcin Celejewski poinformował, że chce budowy „nowej Grupy Azoty”. Celejewski w rozmowie z zapowiadał także nowe kierunki rozwoju, po wcześniejszym uporządkowaniu relacji z bankami i sprzedaży Polimerów Police. W tej sprawie spółka otrzymała w czwartek ofertę od Orlenu.

W piątek kontynuowano także nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Azoty. Zdecydowało ono o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez nową emisję do 33,7 mln akcji serii E o wartości nominalnej 5 zł za papier. Emisja jest skierowana do Skarbu Państwa, głównego akcjonariusza Grupy Azoty.

Jastrzębska Spółka Węglowa, podobnie jak Grupa Azoty notowana w mWIG40, zamknęła piątkowe notowania z drugim najwyższym wzrostem w indeksie, na poziomie 1,78 proc. Spółka podała w piątek, że uzgodniła z ArcelorMittal Poland szczegółowe warunki współpracy dotyczące sprzedaży węgla koksowego na 2026 rok. Szacowana wartość rocznej umowy na 2026 r. ma wynieść 2,1 mld zł.

WIG20: PGE z najwyższym wzrostem

W piątek po południu poprawiły się notowania spółek z segmentu energetycznego. WIG Energia, który rano należał do najsłabszych wskaźników branżowych, zakończył dzień ze wzrostem o 0,79 proc. Kursy PGE, Enei i Tauronu znalazły się na plusie wobec poziomów odniesienia. PGE zakończyła notowania z najwyższym wzrostem spośród spółek indeksu WIG20. Akcje spółki były wyceniane na koniec dnia na 9,48 zł, o 1,67 proc. powyżej poprzedniego zamknięcia.

Źródło: PAP/XYZ