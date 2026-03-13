Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.

Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Wyjątkiem okazał się mWIG40, który pociągnęły w górę m. in. Grupa Azoty oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.

Martyna Maciuch - autor artykułu - profil
13.03.2026, 18:04
Logo GPW wyświetlone na telefonie
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak zakończyły się notowania na GPW w piątek 13 marca 2026 r.
  2. Dlaczego notowane na GPW spółki z branży budowlanej w większości notowały w piątek spadki.
  3. Które indeksy sektorowe zyskały w piątek najmocniej.
W piątek 13 marca 2026 r. główne indeksy warszawskiej giełdy w większości zakończyły notowania ze stratą wobec poziomów odniesienia. Indeks WIG20 obejmujący dwadzieścia największych spółek głównego rynku na zamknięciu wyniósł 3274,54 pkt., o 0,51 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia. Indeks WIG spadł na zamknięciu o 0,41 proc. do 120444,02 pkt. Indeks sWIG80 stracił 0,38 proc. i wyniósł na zamknięciu 30235,70 pkt.

Na niewielkim plusie dzień zakończył mWIG40, który zyskał 0,04 proc. do 8361,59 pkt. Indeks najmocniej pociągnęła w górę Grupa Azoty.

Branża budowlana mierzy się z perspektywą wstrzymania obniżek stóp procentowych

W piątek na GPW najsłabszy był segment budowlany. Indeks sektorowy WIG Budownictwo zakończył dzień na poziomie 2,80 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia. Większość spółek objętych indeksem zanotowała spadek.

Indeks ciągnął w dół przede wszystkim Budimex, który zanotował także najwyższy spadek spośród spółek WIG20. Spółka zakończyła notowania na poziomie 4,09 proc. poniżej zamknięcia w czwartek.

Budimex podał w piątek, że w przetargu PKP PLK (na pracę na odcinku Czachówek Wschodni – Pilawa) unieważniono wybór oferty konsorcjum, którego liderem jest spółka. PKP PLK dokonają ponownego badania i oceny ofert. Wartość oferty konsorcjum wynosiła 1,09 mld zł netto, w tym zakres podstawowy to 1,08 mld zł. Na koniec 2025 r. portfel zamówień Budimeksu wynosił 16,2 mld zł, w tym 3,1 mld zł w sektorze kolejowym i elektroenergetycznym.

Od 2 marca do czwartkowego zamknięcia kurs Budimeksu spadł o ponad 15 proc. WIG Budownictwo w tym czasie poszedł w dół o ok. 12 proc. Spółki budowlane pozostają pod wpływem obaw o zaostrzenie polityki monetarnej przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), które pojawiły się w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

„RPP wysłała komunikat, że dopóki będzie się utrzymywała niepewność w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, to kolejnych obniżek stóp procentowych nie zobaczymy. Jeśli chodzi o branżę budowlaną, ta rewizja oczekiwań co do możliwości obniżek stóp procentowych nie jest korzystną informacją" – wskazał w rozmowie z PAP Biznes Rafał Sadoch, analityk Biura Maklerskiego mBanku.

„Rynek stopniowo zaczyna coraz mocniej wyceniać dłuższy okres podwyższonych notowań ropy w związku z tym, że nie widać końca wojny na Bliskim Wschodzie" – uważa Sadoch. Jak dodaje analityk, wysokie ceny ropy rodzą obawy o globalną gospodarkę i o perspektywy inflacji. W związku z tym banki centralne będą musiały rewidować swoje prognozy i oczekiwania co do dalszej ścieżki stóp procentowych.

"To na rynku walutowym umacnia przede wszystkim dolara i generuje odpływ kapitału od ryzyka. Z tego tytułu traci rynek akcyjny" – skomentował Sadoch.

Grupa Azoty i JSW ciągnęły w górę mWIG40

Najlepiej w piątek radziła sobie branża chemiczna. Indeks WIG Chemia poszedł w górę o 2,13 proc. Subindeks wspierał m. in. wzrost kursu Grupy Azoty o 4,01 proc.

Kurs akcji Grupy Azoty mocno spadał od ok. połowy stycznia do pierwszych dni marca, tracąc w tym czasie 22,5 proc. Od 4 marca do czwartkowego zamknięcia spółka wzrosła o ok. 11 proc. Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do wzrostu cen gazu, kluczowego składnika nawozów, których Grupa Azoty jest jednym z głównych producentów. Spółka podała jednak we wtorek, że po wybuchu wojny podniosła ceny nawozów jedynie o kilka procent.

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej (PAP) prezes Grupy Azoty Marcin Celejewski poinformował, że chce budowy „nowej Grupy Azoty”. Celejewski w rozmowie z zapowiadał także nowe kierunki rozwoju, po wcześniejszym uporządkowaniu relacji z bankami i sprzedaży Polimerów Police. W tej sprawie spółka otrzymała w czwartek ofertę od Orlenu.

W piątek kontynuowano także nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Azoty. Zdecydowało ono o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez nową emisję do 33,7 mln akcji serii E o wartości nominalnej 5 zł za papier. Emisja jest skierowana do Skarbu Państwa, głównego akcjonariusza Grupy Azoty.

Jastrzębska Spółka Węglowa, podobnie jak Grupa Azoty notowana w mWIG40, zamknęła piątkowe notowania z drugim najwyższym wzrostem w indeksie, na poziomie 1,78 proc. Spółka podała w piątek, że uzgodniła z ArcelorMittal Poland szczegółowe warunki współpracy dotyczące sprzedaży węgla koksowego na 2026 rok. Szacowana wartość rocznej umowy na 2026 r. ma wynieść 2,1 mld zł.

WIG20: PGE z najwyższym wzrostem

W piątek po południu poprawiły się notowania spółek z segmentu energetycznego. WIG Energia, który rano należał do najsłabszych wskaźników branżowych, zakończył dzień ze wzrostem o 0,79 proc. Kursy PGE, Enei i Tauronu znalazły się na plusie wobec poziomów odniesienia. PGE zakończyła notowania z najwyższym wzrostem spośród spółek indeksu WIG20. Akcje spółki były wyceniane na koniec dnia na 9,48 zł, o 1,67 proc. powyżej poprzedniego zamknięcia.

Źródło: PAP/XYZ

Główne wnioski

  1. Główne indeksy warszawskiej giełdy zamknęły piątkowe notowania poniżej poziomu zamknięcia w czwartek. Jeśli chodzi o indeksy sektorowe, najmocniej zyskał WIG Chemia, ciągnięty w górę przez wzrost notowań Grupy Azoty. W dół najmocniej poszedł WIG Budownictwo.
  2. Subindeks spółek z branży budowalnej reaguje na perspektywę zaostrzenia polityki monetarnej. Rynek coraz mocniej obawia się, że wojna na Bliskim Wschodzie nie zakończy się szybko. To, ze względu na wpływ wojny na ceny ropy, może zwiększyć presję inflacyjną i wpłynąć na poziom stóp procentowych.
  3. W piątek po południu poprawiły się notowania spółek z segmentu energetycznego. WIG Energia, który rano należał do najsłabszych wskaźników branżowych, zakończył dzień na plusie. PGE, wschodząca w skład indeksu, zanotowała najwyższy wzrost spośród WIG20.