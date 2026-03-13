13.03.2026
NEWSROOM XYZ
13.03.2026 15:40

Wybór oferty konsorcjum Budimeksu wartej ponad 1 mld zł unieważniony

Wybór oferty konsorcjum Budimeksu w przetargu PKP PLK na linii C-E 20 na odcinek Czachówek Wschodni – Pilawa został unieważniony.

„Wybór oferty konsorcjum, którego liderem jest Budimex, jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Czachówek Wschodni – Pilawa wraz z mostem nad Wisłą, został unieważniony" – podała spółka w komunikacie.

Jak podano, PKP Polskie Linie Kolejowe dokonają ponownego badania i oceny ofert.

Wartość oferty konsorcjum wynosiła 1,09 mld zł netto, w tym zakres podstawowy to 1,08 mld zł.

Na koniec 2025 r. portfel zamówień Budimeksu wynosił 16,2 mld zł, w tym 3,1 mld zł w sektorze kolejowym i elektroenergetycznym.

Stary most kolejowy w Górze Kalwarii nad Wisłą
Wybór oferty konsorcjum, którego liderem jest Budimex, na wykonanie robót na linii kolejowej Czachówek Wschodni – Pilawa wraz z mostem nad Wisłą został unieważniony. Na zdjęciu stary most, który ma zostać zastąpiony nowym w ramach inwestycji. Fot. materiały prasowe PKP PLK
