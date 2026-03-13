Wybór oferty konsorcjum Budimeksu wartej ponad 1 mld zł unieważniony

„Wybór oferty konsorcjum, którego liderem jest Budimex, jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Czachówek Wschodni – Pilawa wraz z mostem nad Wisłą, został unieważniony" – podała spółka w komunikacie.

Jak podano, PKP Polskie Linie Kolejowe dokonają ponownego badania i oceny ofert.

Wartość oferty konsorcjum wynosiła 1,09 mld zł netto, w tym zakres podstawowy to 1,08 mld zł.

Na koniec 2025 r. portfel zamówień Budimeksu wynosił 16,2 mld zł, w tym 3,1 mld zł w sektorze kolejowym i elektroenergetycznym.

