JSW podpisała kontrakt z ArcelorMittal na 2026 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała kontrakt z ArcelorMittal na dostawę węgla koksowego w 2026 r. Umowa opiewa na 2,1 mld zł.

„Zarząd JSW, mając na uwadze strategiczny charakter współpracy pomiędzy spółką a ArcelorMittal Poland z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, informuje, iż uzgodnione zostały szczegółowe warunki współpracy oraz struktury jakościowo-ilościowe w zakresie sprzedaży węgla koksowego na 2026 r. i w dniu 13 marca 2026 r. strony zawarły umowę roczną, której szacowana wartość na 2026 r. wynosi 2,1 mld zł" – podano w komunikacie.

JSW związała się umową z ArcelorMittal w 2018 r. Jak wtedy informowano, umowa została zawarta na okres trzech lat, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. możliwością automatycznego przedłużenia umowy co roku, maksymalnie do końca 2027 r.

ArcelorMittal jeden z największych producentów stali w skali globu i największy jej producent w Polsce.