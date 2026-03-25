Ceny mieszkań stoją w miejscu czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów

Ceny mieszkań stoją w miejscu. Ale to nie znaczy, że rynek się nie zmienia. Coraz częściej różnica między oficjalnym cennikiem a realną ceną zakupu kryje się w promocjach, bonusach i negocjacjach. Dla kupujących coraz większym problemem staje się więc nie tylko poziom cen, ale też to, jak czytać sprzeczne raporty i wskaźniki.

W praktyce nie ma dziś jednej liczby, która uczciwie opisywałaby cały rynek. Średnia cena metra kwadratowego może być punktem odniesienia, ale sama w sobie coraz rzadziej jest wystarczająca. Zwłaszcza gdy do sprzedaży trafia więcej mieszkań premium, część tańszych lokali znika z oferty, a promocje nie zawsze są widoczne w oficjalnych cennikach.

Jedna średnia już nie wystarcza

Problem z publiczną debatą o cenach mieszkań polega na tym, że rynek bardzo często dotyczy jednego wskaźnika. Tymczasem ten sam kwartał może przynieść zupełnie różne sygnały, zależnie od tego, czy patrzymy na lokale nowo wprowadzane do sprzedaży, mieszkania już sprzedane, oferty pozostające na rynku czy akty notarialne domykające transakcje.

– Dzisiejsze dane pokazują, w którą stronę idzie rynek, ale nie pokazują go w prosty sposób jedną średnią ceną. Rynek jest zbyt zróżnicowany, żeby jedna liczba dobrze opisywała całość. Najwięcej mówią dane o realnie zawartych transakcjach oraz takie wskaźniki, które uwzględniają cechy mieszkań, na przykład metraż, standard czy lokalizację. Dzięki temu lepiej widać, jak zmieniają się ceny porównywalnych lokali, a nie tylko sama średnia – mówi Aleksandra Krugły ekspertka ds. mieszkalnictwa Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

To ważne zastrzeżenie. Zwłaszcza że w debacie publicznej średnia cena za m kw. bywa traktowana niemal jak wyrocznia. A przecież może rosnąć nawet wtedy, gdy nie drożeją wszystkie mieszkania. Wystarczy, że w ofercie pojawi się większy udział droższych projektów lub lepiej położonych lokali.

Dodatkowym utrudnieniem jest to, że część baz danych działa z opóźnieniem. Dotyczy to szczególnie statystyk opartych na finalnych aktach notarialnych. Rynek może więc już zmieniać kierunek, a szeroko komentowane dane będą jeszcze opisywać rzeczywistość sprzed kilku miesięcy.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Ceny ofertowe, ceny transakcyjne i dane hedoniczne

Osoba, która próbuje dziś ocenić sytuację na rynku, styka się z kilkoma porządkami danych. Są ceny ofertowe deweloperów. Są dane z portali ogłoszeniowych, pokazujące oczekiwania sprzedających. Pojawiają się też ceny transakcyjne, dostępne w serwisach takich jak Zametr.pl czy w coraz szerszym zakresie w publicznych rejestrach. Do tego dochodzą analizy NBP czy wskaźniki skorygowane o charakterystykę lokali. Jednak o te drugie jest bardzo trudno.

– NBP pokazuje zarówno zwykłe ceny średnie, jak i ceny hedoniczne, czyli ceny skorygowane o różnice między mieszkaniami, np. metrażu, standardu i lokalizacji, ale jednocześnie zaznacza, że część danych spływa z opóźnieniem i później bywa jeszcze korygowana. Dlatego pojedynczy odczyt średniej ceny nie powinien być traktowany jako pełny obraz rynku – zauważa Aleksandra Krugły.

To właśnie dlatego tak łatwo dziś o pozornie sprzeczne nagłówki. Jeden raport pokaże stabilizację. Inny wzrost. Jeszcze inny spadek. Wszystkie mogą być formalnie prawdziwe, ale mogą dotyczyć innej rzeczywistości.

Dlaczego średnia cena w mieście bywa myląca

Średnia cena dla miasta jest użyteczna, bo daje ogólny punkt odniesienia. Nie powinna jednak zastępować analizy konkretnego segmentu. Mieszkanie w centrum, w projekcie premium, nie konkuruje przecież z lokalem na obrzeżach w podstawowym standardzie. To dwa różne produkty, choć oba trafiają do jednego miejskiego koszyka.

Na cenę wpływa przede wszystkim lokalizacja. I to nie tylko w skali miasta, ale także dzielnicy, osiedla, a czasem nawet konkretnej ulicy. Inaczej wycenia się lokal przy metrze lub dobrej linii tramwajowej, inaczej mieszkanie oddalone od usług, szkół czy terenów zielonych.



W dużych miastach różnice między dzielnicami mogą być bardzo duże. Dzięki uwolnieniu cen mieszkań i działalności portali takich jak Zametr.pl czy Deweloperuch.pl możemy coraz większą liczbę takich danych sprawdzić we własnych zakresie.



Drugi czynnik to standard samej inwestycji i mieszkania. Liczy się układ lokalu, piętro, ekspozycja, wielkość balkonów, jakość części wspólnych, dostęp do zieleni, liczba miejsc parkingowych czy reputacja dewelopera. To wszystko wpływa na postrzeganą wartość i sprawia, że dwa podobne metrażowo mieszkania mogą być w różnej cenie.

Dochodzi do tego moment cyklu sprzedażowego. Inne ceny pojawiają się zwykle na początku inwestycji, inne przy dobrej sprzedaży, a jeszcze inne wtedy, gdy deweloper chce domknąć ofertę i szybciej sprzedać mniej atrakcyjne lokale. Dlatego średnia dla całego miasta mówi niewiele komuś, kto szuka konkretnego mieszkania w konkretnej lokalizacji.

Jak struktura oferty potrafi zmieniać obraz rynku

W praktyce jeden z największych problemów polega na tym, że zmiana średniej ceny nie musi oznaczać zmiany cen porównywalnych mieszkań. Czasem jest wyłącznie efektem tego, że zmienia się skład oferty.

– Dane dotyczące średniej ceny mieszkań mogą uchwycić generalny kierunek zmian rynkowych, zwłaszcza w dłuższym okresie, ale ich interpretacja wymaga ostrożności oraz zagłębienia się w szczegóły dotyczące struktury oferty. Średnia cena mieszkania w danym mieście może wzrosnąć o np. 5 proc. w ciągu kwartału nie dlatego, że wszystkie mieszkania zdrożały, ale dlatego, że w tym okresie deweloperzy wprowadzili do sprzedaży więcej apartamentów premium i np. równocześnie więcej mieszkań z segmentu podstawowego zniknęło z oferty – mówi Anna Karaś, Senior Consultant, Residential Research, JLL.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

To zjawisko w ostatnich kwartałach ma szczególne znaczenie. Na części rynków do oferty trafiają nowe projekty z wyższej półki. Jednocześnie znikają lokale tańsze, które łatwiej znajdują kupców. W efekcie średnia cena rośnie, choć nie musi to oznaczać wzrostu cen całego rynku.

Dlatego coraz większe znaczenie mają mediany, kwartyle, percentyle oraz porównania w

stałych segmentach. Na przykład dla mieszkań o podobnym metrażu, w podobnej części miasta i podobnym standardzie. Dopiero wtedy widać, czy rynek naprawdę drożeje, czy tylko zmienia się jego struktura.

Stabilizacja cen czy miękkie obniżki

Teza o stabilizacji cen nie jest całkowicie oderwana od danych. W wielu opracowaniach rzeczywiście widać wyhamowanie wcześniejszych wzrostów. Pytanie brzmi jednak, co kryje się pod tą stabilizacją. Bo z perspektywy klienta nie liczy się wyłącznie oficjalny cennik, ale cena efektywna, którą realnie da się uzyskać po negocjacjach.

– Stabilizacja cen jest widoczna w części twardych danych, ale nie musi oznaczać pełnego braku zmian w cenie efektywnej. NBP w 2025 r. wskazywał na stabilizację lub niewielkie spadki cen mieszkań, więc sama teza o wyhamowaniu rynku jest dobrze udokumentowana. Jednocześnie wysoka oferta mieszkań i słabsza presja popytowa tworzą warunki sprzyjające promocjom i negocjacjom, co potwierdzają raporty rynku pierwotnego. Nie da się jednak dziś uczciwie powiedzieć, że cała obserwowana stabilizacja wynika głównie z ukrywania obniżek w rabatach zamiast w oficjalnych cennikach – zaznacza Aleksandra Krugły.

To ważne rozróżnienie. Bo rynek nie działa dziś jednolicie. W części projektów ceny rzeczywiście mogą być stabilne. W innych obniżki odbywają się poza oficjalnym cennikiem. Jeszcze gdzie indziej deweloperzy schodzą z ceny tylko dla wybranych lokali, zwykle tych słabiej położonych, mniej ustawnych lub trudniejszych do sprzedaży.

Kupujący widzi więc często pozornie twardą cenę na stronie internetowej, ale w biurze sprzedaży może usłyszeć inną propozycję. Albo dostać bonus, który formalnie nie jest

obniżką, ale realnie poprawia warunki zakupu.

Deweloperzy wolą rabat niż oficjalną obniżkę

Z perspektywy firm deweloperskich oficjalna obniżka cen bywa ryzykowna. Może sygnalizować słabość projektu, psuć porównywalność cen w inwestycji i budować oczekiwanie, że warto jeszcze poczekać, bo spadną stawki. Dlatego rynek częściej sięga po miękkie mechanizmy stymulowania popytu.

– Obecna stabilizacja cen na wielu rynkach rzeczywiście częściej oznacza utrzymywanie oficjalnych cenników przy równoczesnym udzielaniu rabatów i promocji przez deweloperów. Deweloperzy unikają oficjalnej obniżki cen z kilku powodów, gdyż m.in. mogą one wywołać oczekiwania dalszych spadków i skłonić kupujących do wyczekiwania. Zamiast oficjalnych obniżek obserwujemy więc szeroką gamę rabatów i promocji – mówi Anna Karaś.

To tłumaczy, dlaczego w części raportów trudno uchwycić realną skalę osłabienia rynku. Oficjalna cena ofertowa może stać w miejscu, ale równolegle rośnie liczba rabatów, gratisów i indywidualnych ustępstw.

Na tym tle szczególnie ciekawie brzmi pytanie, czy mieszkania realnie tanieją. Odpowiedź nie jest zero-jedynkowa. W zależności od segmentu i lokalizacji można mówić zarówno o stabilizacji, jak i o selektywnych spadkach, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka.

Rynek patrzy dziś na znacznie więcej niż jedną liczbę

Analitycy już dawno przestali patrzeć wyłącznie na przeciętną cenę ofertową dla całego miasta. Zestaw wskaźników jest dziś znacznie szerszy i obejmuje zarówno różne segmenty rynku, jak i zachowanie konkretnych ofert w czasie.

– Sprawnym analitykom dostępne dziś dane dają szerokie pole do popisu w zakresie analizy i identyfikowania trendów. Najbardziej zaawansowane firmy deweloperskie, doradcze czy analityczne patrzą na baterię różnorakich wskaźników na różnych poziomach szczegółowości. Odchodzi się od typowej średniej ceny ofertowej i patrzy się na wskaźniki kwartylowe, odróżnia się ceny lokali w ofercie od tych sprzedanych, jak i nowowprowadzonych. Bada się też historię cen poszczególnych nieruchomości w czasie – mówi Jan Dziekoński, główny ekonomista portalu RynekPierwotny.pl.

Przy dziesiątkach tysięcy mieszkań obecnych na największych rynkach mówimy o ogromnej liczbie wskaźników, których nie da się streścić jedną cyfrą. To właśnie dlatego uproszczone przekazy medialne często gubią sens zmian zachodzących na rynku.

Z punktu widzenia kupującego oznacza to jedno: warto zachować ostrożność wobec prostych tez o wzrostach, spadkach i stabilizacji. Wszystkie te słowa mogą być jednocześnie prawdziwe, jeśli odnoszą się do innych grup mieszkań.

Część mieszkań tanieje, część drożeje

Jednym z ciekawszych wniosków płynących z bardziej szczegółowych analiz jest to, że rynek mieszkaniowy nie jest jednolity. Widać coraz większe różnice między segmentami, jakością projektów i atrakcyjnością konkretnych lokali.

– Jeśli spojrzymy na ceny mieszkań wprowadzanych do oferty, to zobaczymy, że one od roku rosną. Ale nie znaczy to automatycznie, że mieszkania drożeją, bo wzrost tego wskaźnika oznacza, że do oferty wprowadzane są nowe projekty, z wyższej półki, które podnoszą średnią cenę. Lepiej to widać na cenach kwartylowych, gdzie trzeci kwartyl idzie do góry, a pierwszy kwartyl stoi w miejscu, a nawet spada. Z kolei w analizie like-for-like część ofert odnotowuje podwyżki, część obniżki. Per saldo te ruchy mogą się znosić, ale jednak kilkanaście procent mieszkań zostało przecenionych – zaznacza Jan Dziekoński.

To w praktyce oznacza większą selektywność rynku. Dobre mieszkania, w dobrych projektach i lokalizacjach, nadal trzymają cenę, a nawet drożeją. Słabsze lokale są częściej przeceniane lub sprzedawane z bonusami. W rezultacie rynek nie tyle stoi w miejscu, ile coraz bardziej się rozwarstwia.

Jak dziś deweloperzy zachęcają do zakupu

Widać to także po narzędziach sprzedażowych. Deweloperzy nie opierają się dziś wyłącznie na przekazie o jakości inwestycji. Coraz częściej sięgają po promocje, bonusy, pakiety wykończeniowe czy elastyczne harmonogramy płatności.

– W wybranych inwestycjach oferujemy rabaty cenowe. Organizujemy także cykliczne dni otwarte, podczas których klienci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami i specjalnych warunków zakupu. Ostatnia ogólnopolska akcja promocyjna objęła siedem miast i blisko 650 mieszkań, z rabatami sięgającymi nawet 150 tys. zł – mówi Tomasz Kaleta, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu w Develii.

Na podobne działania wskazują też inni gracze. Oprócz obniżek pojawiają się wykończenia pod klucz w preferencyjnej cenie, programy poleceń, bonusy od partnerów czy wsparcie w pozyskaniu finansowania.

– Pobudzeniu sprzedaży pomagają także stosowane przez nas obniżki, co jest zrozumiałą taktyką w czasie spowolnienia. Klientom, oprócz atrakcyjnych rabatów cenowych, oferujemy harmonogramy płatności dostosowane do ich potrzeb, a okresowo także bardzo atrakcyjną cenowo usługę wykończenia mieszkań pod klucz. Wsparciem jest też program poleceń oraz dodatkowe bony naszych partnerów, dające realne oszczędności rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych – mówi Agnieszka Majkusiak, dyrektor generalna ds. sprzedaży i marketingu Atal.

W praktyce oznacza to, że oficjalny cennik coraz rzadziej opisuje pełne warunki transakcji. Różnica między ceną „na stronie” a realnym kosztem zakupu może być dziś większa, niż sugerowałby sam wykres średnich stawek.

Nie tylko cena. Kupujący patrzą szerzej

Z drugiej strony nie można sprowadzać całego rynku wyłącznie do rabatów. Firmy deweloperskie podkreślają, że klienci są dziś bardziej analityczni i bardziej selektywni. Cena pozostaje ważna, ale coraz częściej współdecyduje też standard projektu, funkcjonalność mieszkań, jakość części wspólnych i wiarygodność marki.

– W obecnych warunkach rynkowych klienci szukają nie tylko dobrej ceny, ale przede wszystkim bezpieczeństwa zakupu i pewności, że inwestują w sprawdzoną markę. Kluczowe znaczenie ma dziś elastyczne podejście do potrzeb klientów i wsparcie w procesie sprzedażowym – mówi Agnieszka Gajdzik-Wilgos, manager ds. sprzedaży Ronson Development.

To również komplikuje prostą ocenę rynku. Bo nawet jeśli dwa mieszkania mają podobną cenę za m kw., mogą oferować zupełnie inną wartość. Różnić się standardem, terminem odbioru, układem, jakością części wspólnych czy potencjałem odsprzedażowym.

Dlatego konsumenci coraz częściej nie pytają już tylko, czy średnia cena w mieście spadła o 1 proc. albo wzrosła o 2 proc. Bardziej interesuje ich to, czy konkretny lokal w konkretnej inwestycji jest dziś wart swojej ceny i jak wygląda na tle porównywalnych ofert.

Jawność cen transakcyjnych może zmienić rozmowę o rynku

W tym kontekście duże znaczenie ma stopniowe otwieranie danych transakcyjnych. Powszechniejszy dostęp do rzeczywistych cen z finalnych transakcji może poprawić orientację kupujących, ale też uporządkować samą debatę o wartości mieszkań.

– Uruchomienie bezpłatnego Rejestru Cen Nieruchomości to krok w stronę większej transparentności rynku. Z naszej perspektywy nie oznacza to jednak rewolucji w polityce cenowej. Publiczny dostęp do danych transakcyjnych może ten proces jedynie uporządkować i ujednolicić po stronie wszystkich uczestników rynku – mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę, Wrocław i Łódź w Grupie Robyg.

Deweloperzy nie ukrywają, że klienci stają się coraz lepiej przygotowani do rozmów. Porównują inwestycje, analizują lokalizacje i szukają danych potwierdzających, czy cena jest adekwatna.

– Dostęp do rzeczywistych cen transakcyjnych sprzyja bardziej merytorycznej rozmowie między deweloperem a klientem i pozwala ograniczyć funkcjonujące dotąd na rynku mity dotyczące poziomu cen. W praktyce oznacza to bardziej świadome decyzje zakupowe i większe znaczenie transparentnej komunikacji – zauważa Anita Makowska, starszy analityk biznesu w Archicom.

Nie oznacza to jednak, że sama jawność cen automatycznie obniży ceny mieszkań. Duże firmy i tak opierają politykę cenową głównie na kosztach gruntów, wykonawstwa, materiałów, wymogach regulacyjnych i tempie sprzedaży. Ale z punktu widzenia kupujących większa przejrzystość może mieć znaczenie, bo zmniejsza przewagę informacyjną strony sprzedającej.

Jak czytać raporty, żeby nie wyciągać złych wniosków

Najrozsądniejsza zasada jest dziś prosta: nie opierać się na jednym wskaźniku. Najpierw trzeba ustalić, czy raport mówi o rynku pierwotnym czy wtórnym. Potem sprawdzić, czy używa cen ofertowych czy transakcyjnych. Następnie zobaczyć, czy analizuje średnią, medianę, kwartyle, czy może wskaźnik korygowany o cechy lokali.

– Dane z portali ogłoszeniowych dobrze odzwierciedlają poziom podaży i oczekiwania sprzedających, ale nie pokazują wprost ceny finalnej po negocjacjach. Raporty analityczne są przydatne, ale tylko wtedy, gdy wiadomo, jak liczony jest wskaźnik i czy zmiana wynika z realnego ruchu cen, czy z tego, że w ofercie pojawiło się więcej mieszkań o innym metrażu, standardzie lub lokalizacji. Komunikaty deweloperów warto czytać najostrożniej, bo pokazują perspektywę strony sprzedającej – mówi Aleksandra Krugły.

Warto też patrzeć na czas sprzedaży oferty. Jeśli przy stabilnych cenach mieszkania sprzedają się coraz wolniej, może to oznaczać narastającą presję na obniżki. Cennym sygnałem jest również liczba korekt cen w istniejących ogłoszeniach, o ile portal pozwala śledzić historię zmian.

Co z tego wynika dla zwykłego kupującego

Dla osoby szukającej mieszkania najważniejszy wniosek może być mniej efektowny niż medialne nagłówki. Nie ma dziś sensu próbować opisać całego rynku jednym słowem. Ani „drożeje”, ani „tanieje”, ani „stoi w miejscu” nie oddaje pełni obrazu. Rynek jest zbyt zróżnicowany.

Dlatego, zamiast śledzić wyłącznie średnie dla całego miasta, lepiej zawęzić obserwację do lokalizacji, metrażu i segmentu, które naprawdę nas interesują. Wtedy dane stają się użyteczne. Można porównywać podobne mieszkania, sprawdzać historię cen, obserwować tempo sprzedaży i pytać o realne warunki negocjacji.

– Najbezpieczniejsza zasada moim zdaniem jest taka: dane ofertowe traktować jako sygnał, dane transakcyjne jako mocniejsze potwierdzenie, a wskaźniki hedoniczne jako narzędzie do sprawdzenia, czy naprawdę zmienia się poziom cen porównywalnych mieszkań – mówi Aleksandra Krugły.

To chyba najlepsza odpowiedź na dzisiejszy chaos informacyjny. Ceny mieszkań nie są dziś jedną historią. Są zbiorem wielu równoległych historii, zależnych od miasta, dzielnicy, segmentu i jakości projektu. Kto chce dobrze odczytać rynek, musi patrzeć szerzej. I przede wszystkim uważać na zbyt proste wnioski.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran