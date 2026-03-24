Mieszkania w Warszawie. Lokalizacja decyduje bardziej niż metraż
Dane o transakcjach pokazują, jak bardzo zróżnicowany jest warszawski rynek mieszkań. W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena wynosiła ok. 16,2 tys. zł za mkw., ale w zależności od dzielnicy różnice były ogromne. W Śródmieściu ceny były prawie dwukrotnie wyższe niż w Wesołej, a metr kwadratowy mieszkania na Woli kosztował o 44 proc. więcej niż na Targówku.
24.03.2026, 03:45
Widok na Pałac Kultury i Nauki od strony ronda Dmowskiego. Z lewej Varso Tower (najwyższy budynek w Polsce i Unii Europejskiej. Fot. (sp/awol) PAP/Szymon Pulcyn
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak różniły się ceny mieszkań w Warszawie w 2025 r. ze względu na rynek, dzielnicę i powierzchnię mieszkania.
- Które mieszkania kosztują 30 tys. zł za mkw., a które poniżej 10 tys. zł.
- Za ile rocznych pensji w Warszawie można kupić kawalerkę w Rembertowie, a za ile 100-metrowe mieszkanie w Śródmieściu.