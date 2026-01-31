Kategoria artykułu: Technologia
Chiński model AI trafił na orbitę Ziemi. Czy polskie firmy są gotowe na nowy wyścig kosmiczny? (WYWIAD)
Chińska firma Guoxing wgrała na swoje satelity model AI, przygotowany przez koncern Alibaba. Czy takie rozwiązanie ma sens i czy staniemy się świadkami nowego, kosmicznego rozwoju sztucznej inteligencji? Czy w nowej odsłonie takiego wyścigu znajdzie się też miejsce dla polskich firm? Oto co o AI w kosmosie sądzi dr Marcin Bieda, dyrektor ds. Inżynierii w Creotech Instruments.
31.01.2026, 07:15
Chińczycy umieścili na orbicie satelity z modelem AI. Czy to początek nowego wyścigu kosmicznego? Fot. Kyodo Photo via Newscom Dostawca: PAP/Newscom
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego firmy testują uruchamianie modeli AI na satelitach i dlaczego takie misje mają dziś głównie charakter eksperymentalny.
- Jaką rolę w rozwoju AI na satelitach odgrywają polskie firmy, w tym Creotech, i do jakich konkretnych zadań sztuczna inteligencja jest już dziś wykorzystywana przy badaniu kosmosu.
- Jakie konsekwencje dla nauki i astronomii może mieć szybki przyrost liczby satelitów na orbicie okołoziemskiej.