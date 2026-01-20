Creotech uruchomił już wszystkie satelity konstelacji PIAST

Polska firma Creotech uruchomiła bez żadnych problemów platformę satelity PIAST-S2. To oznacza, że działają już wszystkie trzy satelity konstelacji PIAST (Polish ImAging SaTellites).

Faza uruchamiania (commissioning), jak tłumaczy spółka w komunikacie, to drugi kluczowy etap działania satelity na orbicie – zaraz po wystrzeleniu i wstępnej operacji orbitalnej. W jej ramach Creotech przetestował m.in. łączność z Ziemią, system orientacji na orbicie, zasilanie urządzenia oraz układ GPS.

Kontrola naziemna przetestowała też współpracę z teleskopem optycznym oraz układ zasilania. Działają także eksperymentalne moduły umieszczone na PIAST-S2. Platforma satelitarna tego satelity jest więc w pełni sprawna.

Creotech dodaje, że sukces tej fazy w PIAST-S2 oznacza, że udało się z powodzeniem uruchomić całą konstelację PIAST, składającą się z trzech polskich satelitów.

Projekt PIAST to element polskiego programu rozbudowy krajowych zdolności kosmicznych. Ma on na celu stworzenie systemu zdobywania danych satelitarnych w oparciu o polskie technologie. Jego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna. W skład konsorcjum wchodzą także Creotech Instruments, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Scanway S.A. oraz PCO S.A.

Creotech to największy polski producent podzespołów satelitarnych i satelitów. Firma ma własne zakłady produkcyjne elektroniki. Jest też jednym z największych polskich kontrahentów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W 2022 r. Creotech Instruments dołączył do grona spółek notowanych na głównym rynku GPW w Warszawie.