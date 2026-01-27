Pierwszy taki eksperyment w historii. Chiński startup zainstalował AI na satelitach

Chińska firma Guoxing wgrała na swoje satelity model AI, przygotowany przez koncern Alibaba. To początek kosmicznej ekspansji tego startupu. Do 2030 roku chce on mieć na orbicie 1000 satelitów, zajmujących się sztuczną inteligencją.

– To pierwsze takie uruchomienie dużego modelu AI, z kontroli naziemnej do orbitalnej konstelacji na orbicie – tłumaczy Wang Yabo, wiceprezes startupu Guoxing, założonego w Chengdu. Na 12 satelitów, które wystrzelono na orbitę w maju 2025 roku, wgrano bowiem duży model językowy Qwen3, opracowany przez firmę Alibaba.

Podczas testów, jak donosi portal „China Daily”, do modelu AI trafiały różnorodne dane z Ziemi, a odpowiedzi od algorytmów sztucznej inteligencji spływały w ciągu dwóch minut.

Zdaniem chińskich mediów, w związku z tym, że wyścig AI między koncernami oraz państwami zwiększa zapotrzebowanie na moc obliczeniową, przeniesienie jej na orbitę jest logicznym krokiem. Amerykanie również próbują naśladować Chińczyków, bo w listopadzie firma SpaceX wyniosła na orbitę satelitę Starcloud-1 z zestawem układów Nvidii do rozwoju AI.

Chiński startup ma także bardzo ambitne plany. Do 2030 roku chce zainstalować w kosmosie 1000 satelitów, a w 2035 roku mieć na orbicie 2800 satelitów, z czego 400 będzie wykorzystywanych do szkolenia AI. Układ ten zostanie umieszczony na orbitach na wysokości od 500 do 1000 kilometrów. Satelity będą przesyłać dane za pomocą lasera, co ma znacząco przyspieszyć przetwarzanie informacji.