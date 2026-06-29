Kategorie artykułu: Świat Technologia
Chiny przebiły USA w wyścigu superkomputerów. Nowy lider pobił rekord El Capitana
Chiński superkomputer LineShine, zainstalowany na południu kraju, ma być dziś najszybszą maszyną obliczeniową świata. Wyprzedził amerykańskiego El Capitana i ponownie rozpalił rywalizację mocarstw o przewagę w technologiach kluczowych dla nauki, wojska i sztucznej inteligencji. Kto jeszcze jest w grze?
Inżynierowie wykonują prace przy superkomputerze Tianhe-1 w mieście Tiencin w północnowschodnich Chinach. Fot. Visual China Group / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak dzięki superkomputerowi LineShine, zbudowanemu wyłącznie z krajowych procesorów Chiny, po raz pierwszy od 2017 r., odebrały USA tytuł posiadacza najszybszej maszyny obliczeniowej świata.
- Dlaczego pierwsza pozycja w rankingu TOP500 nie oznacza przewagi w wyścigu o sztuczną inteligencję.
- Jak wygląda nowa pierwsza dziesiątka najmocniejszych komputerów świata.