Circoloco w Warszawie. Dziedziniec pałacu w Wilanowie stanie się największym parkietem tanecznym w Polsce

9 maja dziedziniec Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie stanie się przestrzenią jednego z najbardziej rozpoznawalnych projektów światowej sceny muzycznej. Do Warszawy po raz pierwszy zawita Circoloco. To marka, która od ponad dwóch dekad wyznacza kierunki w muzyce house, jednym z najbardziej uniwersalnych i dostępnych gatunków elektroniki.

Przy okazji Circoloco oprócz muzyki, bardzo dużo mówiło się o miejscu, w którym odbędzie się wydarzenie. Postawienie na pałac w Wilanowie dla wielu osób było dużym zaskoczeniem choćby ze względu na aspekty historyczne. Jak jednak podkreślają organizatorzy, wydarzenie zostało zaprojektowane jako w pełni tymczasowe i nieinwazyjne, z wykorzystaniem profesjonalnych systemów ochrony nawierzchni oraz z zachowaniem pełnej odwracalności wszystkich elementów infrastruktury. Szczególny nacisk położono na ochronę zarówno samego zabytku, jak i jego otoczenia przyrodniczego.

– Realizacja Circoloco w miejscu takim jak Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to proces wymagający ogromnej precyzji i odpowiedzialności. Za projektem stoi praca ekspertów z wielu dziedzin: od produkcji, przez bezpieczeństwo, po ochronę zabytków i środowiska. Wchodzimy w przestrzeń o wyjątkowej wartości historycznej i przyrodniczej jako goście. Dlatego każdy element jest planowany z najwyższą dbałością i szacunkiem – tłumaczy Maciej Kawulski, współzałożyciel agencji rozrywkowej Awake Events, będącej organizatorem warszawskiej odsłony Circoloco.

Dodaje, że projekt realizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz decyzjami właściwych instytucji, w tym za zgodą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wydarzenie objęte jest również patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.

Warto wiedzieć Kto stworzył Circoloco? Historia Circoloco rozpoczęła się w 1999 roku w legendarnym klubie DC-10 na Ibizie, podczas poniedziałkowych afterparty. Z czasem marka stała się globalnym symbolem kultury klubowej, obecnym w najważniejszych ośrodkach sceny elektronicznej na każdym kontynencie i w najbardziej wpływowych miastach świata. W centrum tego projektu stoi założyciel Antonio Carbonaro – twórcza siła budująca unikatowy wizerunek Circoloco, kształtująca jego kierunek muzyczny, wizję artystyczną oraz wyjątkowy undergroundowy charakter. Siłą Circoloco jest własny język estetyczny i społeczność skupiona wokół współczesnej kultury klubowej. Projekt wykracza dziś poza format wydarzeń muzycznych, funkcjonując na styku muzyki, mody i sztuki wizualnej. Marka rozwijała współpracę m.in. z Off-White i adidas Originals, a uruchomienie Circoloco Records we współpracy z Rockstar Games wzmocniło jej obecność w popkulturze. Awake Events

Sety w Gizie i Luwrze

Debiutujące w Warszawie Circoloco wpisuje się w globalny trend organizowania wydarzeń muzycznych w lokalizacjach o wyjątkowej wartości historycznej i symbolicznej. Sama przestrzeń staje się wtedy integralnym elementem doświadczenia. W ostatnich latach spektakularne realizacje przyciągały uwagę całego świata – od widowiskowych setów u stóp piramid w Gizie z udziałem Anyma, przez wydarzenia w Luwrze z udziałem Davida Guetty, po koncerty w świątyni Hatszepsut, gdzie występował duet Adriatique.

– Chcemy budować wydarzenia, które wykraczają poza sam line-up. Łączyć najwyższy poziom artystyczny z miejscami, które mają znaczenie i historię. Pałac w Wilanowie, określany polskim Wersalem, idealnie wpisuje się w tę ideę. Model łączenia wyjątkowych miejsc historycznych z muzyką od lat funkcjonuje na świecie. Tak było m.in. przy Piramidach w Gizie, w wiedeńskim Schönbrunn czy na Copacabana Beach. Teraz po raz pierwszy format w takiej skali pojawia się w Polsce – dodaje Maciej Kawulski.

Z Coachelli, Burning Mana i Tomorrowland prosto do Warszawy

Według danych z festiwalu Coachella muzyka elektroniczna stanowiła 45 proc. line-upu w 2026 roku. Jest to najwyższym wynikiem w historii wydarzenia. Circoloco w Wilanowie wpisuje się w ten trend. Na scenie w Warszawie pojawi się ok. 80 proc. artystów, którzy wcześniej występowali na takich festiwalach jak: Burning Man, Tomorrowland czy wspomniana Coachella. Podczas koncertu w Wilanowie będzie można posłuchać artystów bezpośrednio związanych z Ibizą, muzyką house i globalną sceną Circoloco.

Na czele zestawienia stoi Honey Dijon. To jedna z najważniejszych postaci współczesnego house’u, artystka o korzeniach chicagowskiej sceny, współpracująca m.in. z Madonną i Beyoncé. Bedouin to duet znany z emocjonalnych, transkulturowych setów, obecny na największych festiwalach świata i związany z Ibizą. Carlita reprezentuje nowe pokolenie artystów – łączy klasyczne wykształcenie muzyczne z nowoczesną elektroniką. PAWSA to jeden z kluczowych twórców współczesnego tech house’u, znany z minimalistycznego, klubowego brzmienia.

Job Jobse to symbol autentyczności i emocji, związany z amsterdamską sceną klubową. Prospa reprezentują nową brytyjską falę rave’u i elektroniki, regularnie obecni na największych festiwalach. JAMBACK to jedno z najgorętszych nazwisk sceny, które według DJ Mag warto obserwować w 2026 roku. Jego utwór „Positive” osiągnął rekordowy sukces na Beatport.

12 godzin zabawy pod chmurami

Co ciekawe, muzyka elektroniczna obecnie nie kojarzy się już tylko z nocną zabawą w klubach. Coraz częściej w całej Europie organizuje się imprezy taneczne oraz różne dj-skie sety w ciągu dnia. Coraz popularniejsze robią się Coffee rave’y oraz spotkania na śniadanie lub brunch połączone z występami dj-ów. Podobnie będzie w Wilanowie. Warszawskie Circoloco rozpocznie się już o godzinie 16.

– Organizując to wydarzenie, od początku myśleliśmy o nim jako o formacie, który otwiera się na szerszą publiczność. House daje taką możliwość. To muzyka bardziej różnorodna, mniej hermetyczna, pozwalająca budować wspólne doświadczenie bez presji typowej dla nocnego życia klubowego. Uczestnicy mogą pojawić się wyłącznie w ciągu dnia. Mogą potraktować wydarzenie jako spotkanie towarzyskie, spędzić czas w mniej intensywnej, bardziej otwartej atmosferze, przy muzyce, kawie czy matchy. W tym ujęciu Circoloco staje się nie tylko wydarzeniem dla klubowiczów, ale szerzej, przestrzenią społecznego doświadczenia, które łączy ludzi o różnych stylach życia i oczekiwaniach – podkreśla Maciej Kawulski.

Impreza potrwa do godziny 4 rano. Przez ten czas będą dostępne bary oraz punkty gastronomiczne.

Wsparcie dziedzictwa kulturowego

Warszawska odsłona Circoloco w Wilanowie zainauguruje długofalowy projekt „Let’s Make Them Care”, którego celem jest wsparcie dziedzictwa narodowego. Każda kolejna impreza organizowana w ramach projektu ma jednocześnie stanowić realne wsparcie dla instytucji kultury. Część przychodów będzie przeznaczana na ich kluczowe potrzeby i działania statutowe.

– Nie byłabym sobą, gdybym nie chciała połączyć tak ważnej dla mnie kwestii, jaką jest dziedzictwo narodowe i historyczne przestrzenie, z nowoczesnym, odważnym podejściem do ich wykorzystania. Cieszę się, że możemy wspierać instytucje, które pielęgnują naszą historię. A jednocześnie nadawać tym miejscom nowy wymiar przez sztukę i muzykę. Ten projekt pokazuje, że przez dialog między przeszłością a współczesnością możemy budować nowe znaczenia i emocje wokół miejsc o wyjątkowej wartości kulturowej – mówi Omenaa Mensah.

Jak podkreśla, zaangażowanie w projekt stanowi kontynuację działań OmenaArt Foundation. Fundacja bowiem od lat łączy sztukę, filantropię oraz wsparcie inicjatyw o znaczeniu społecznym i kulturowym.

– Podobne realizacje funkcjonują już na świecie – od Odeonu Heroda Attyka w Atenach, przez piramidy w Gizie i Koloseum w Rzymie, po Copacabanę w Rio de Janeiro czy Pałac Schönbrunn w Wiedniu. Polska scena i publiczność są gotowe na bardziej świadome podejście do kultury i historii. Oczekuję, że kolejne instytucje będą się włączać w tę formułę i otwierać się na nową publiczność – dodaje Omenaa Mensah.

Warto wiedzieć Kto tworzy Awake Events? Awake Events to nowy europejski promotor koncertów i wydarzeń kulturalnych. Agencja łączy muzykę, media, technologię i filantropię w jeden zintegrowany ekosystem. Organizuje wydarzenia wykraczające poza tradycyjny model koncertowy. Awake Events współtworzą reżyser i współwłaściciel federacji KSW Maciej Kawulski i Tomasz Wardyn z Open Mind Production oraz fundusz inwestycyjny Venture Capital 2.0. Omenaa Mensah wraz z OmenaArt Foundation uczestniczą w projekcie jako partner społeczny, odpowiadając za działania o charakterze filantropijnym. XYZ

Główne wnioski Circoloco to globalna marka o ugruntowanej pozycji na rynku muzycznym i jeden z najbardziej rozpoznawalnych formatów współczesnej kultury klubowej. Podczas warszawskiej odsłony na scenie pojawią się: Bedouin, Carlita, Honey Dijon, JAMBACK, Job Jobse, PAWSA oraz Prospa. CircoLoco w Warszawie jest inauguracją działalności Awake Events . Jednym z kluczowych założeń projektu jest otwieranie dziedzictwa kulturowego na młodsze pokolenia oraz tworzenie nowych form uczestnictwa w kulturze. Inicjatywa ma inspirować do odkrywania historycznych miejsc przez pryzmat współczesnych doświadczeń, języka i wrażliwości. Istotnym elementem projektu jest również jego wymiar społeczny. Część przychodów z wydarzenia zostanie przeznaczona na działania związane z ochroną i renowacją dziedzictwa kulturowego.

Napisaliśmy o tym, bo uznaliśmy to za ważne i ciekawe. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Omeny Mensah i Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.