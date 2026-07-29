Clicktrans z inwestorem. Polska platforma walczy z tzw. pustymi kursami i chce podbić Europę
Puste kursy generują straty i emisje, a klienci mają problem z wysyłką dużych przedmiotów. Clicktrans łączy obie strony. Po inwestycji Spire Capital Partners chce w ciągu kilku lat zostać europejskim liderem tego rynku.
29.07.2026, 05:45
Agnieszka Korzeniewska i Michał Brzeziński (siedzą) rozwijali Clicktrans bez inwestora przez prawie 17 lat. Fundusz Spire Capital Partners, reprezentowany przez Krzysztofa Konopińskiego i Daniela Dąbrowskiego, chce uczynić polską firmę europejskim liderem. Fot. materiały prasowe/Clicktrans
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co przekonało fundusz do inwestycji w Clicktrans, a jego założycieli – do przyjęcia inwestora.
- Jakie cele i ambicje mają nowi partnerzy.
- Jakie problemy branży transportowej i klientów rozwiązuje Clicktrans oraz na jaką skalę działa.