Co możemy kupić z funduszu SAFE. Czy polski przemysł może skorzystać na unijnych środkach?
Awantura o SAFE osiąga swój szczyt. W piątek rządowy projekt ustawy przeszedł przez sejm. Po pracach senatu projekt trafi na biurko prezydenta. Co zrobi Karol Nawrocki?
13.02.2026, 18:02
Ponad 80 proc. pieniędzy z programu SAFE, które pozyska Polska, będzie wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym – wskazywali na konferencji wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (po prawej) oraz pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (po lewej). Fot. PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie rodzaje uzbrojenia i systemy może kupić Polska w ramach instrumentu SAFE.
- Kto i dlaczego spośród polskich polityków nie chce przyjęcia instrumentu SAFE.
- Co spoza polskiego przemysłu może trafić do polskiego wojska?