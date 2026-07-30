Kategoria artykułu: Polityka
Coraz więcej chętnych na wicemarszałka Sejmu. Czarzasty tonuje emocje
Za sprawą ruchu Mateusza Morawieckiego powstaje kolejny klub parlamentarny. Następnym krokiem mogą być starania o stanowisko wicemarszałka Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty z ewentualnymi zmianami w prezydium izby chce jednak poczekać do września. Finał może nie zadowolić wszystkich.
30.07.2026, 05:15
Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego (Ś) rozważa starania o wicemarszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty (P) chce czekać do września z ewentualnymi zmianami. Nz. również Paweł Jabłoński (L). Fot. PAP/Tomasz Gzell
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak rozwija się sytuacja wokół stowarzyszenia Rozwój Plus.
- Kto zamierza zabiegać o stanowisko wicemarszałka Sejmu.
- Jak na możliwe zmiany reaguje marszałek Włodzimierz Czarzasty.