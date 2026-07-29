Kategoria artykułu: Polityka
„Rozwój Plus” zakłada klub parlamentarny. Rozwód w PiS wkracza w fazę „gry w tchórza”
Walka na prawicy o winę za rozpad PiS rozgorzała na dobre. Nowogrodzka nie wyrzuca „rozwojowców” z partii, ale ci drudzy idą na swoje i zakładają swój klub parlamentarny. O co toczy się gra w najbliższych dniach?
29.07.2026, 12:55
W środę Mateusz Morawiecki (C) ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego skupiającego członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Na zdjęciu politycy przyszłego klubu parlamentarnego po konferencji prasowej w Sejmie. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- jak liczny będzie nowy klub parlamentarny założony przez środowisko Mateusza Morawieckiego.
- dlaczego kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się z ostatecznym wyrzuceniem rozłamowców z partii.
- kto według eksperta ponosi największe ryzyko polityczne w przypadku samodzielnego wyjścia z ugrupowania.