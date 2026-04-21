Cukiernia Sowa zakłada 10–12-procentowe wzrosty przychodów. „Perspektywy rozwoju rynku są obiecujące"
Sieć rodzinnych cukierni zapowiada inwestycje rzędu kilkudziesięciu mln zł w rozwój sieci sprzedaży, cyfryzację, nowe technologie oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. – Chcemy być pierwszym wyborem klientów w całej Polsce – z obecnością w każdym województwie – deklaruje Michał Sowa, współwłaściciel sieci Cukiernia Sowa.
21.04.2026, 05:50
– Jednym z głównych wyzwań pozostaje niedobór wykwalifikowanych pracowników, wynikający z wieloletnich zaniedbań w szkolnictwie branżowym. W Bydgoszczy współpracujemy z dwiema szkołami – Zespołem Szkół Spożywczych oraz Branżową Szkołą I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości – i widzimy, że z klasy liczącej 15-20 uczniów zaledwie dwie osoby decydują się kontynuować pracę w zawodzie – mówi Michał Sowa., współwłaściciel sieci Cukiernia Sowa. Fot. materiały prasowe Cukiernia Sowa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są skala działalności i kierunki rozwoju sieci Cukiernia Sowa?
- Jakie plany inwestycyjne ma zarząd spółki.
- Z jakimi wyzwaniami mierzy się branża – zwłaszcza w obszarze kosztów i rynku pracy.