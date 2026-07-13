Cyfrowy leasing ma już rok. Prawdziwa rewolucja dopiero przed branżą
Rok po zniesieniu papierowych umów polski leasing przechodzi cyfrowy skok. Wyróżniają się spółki VeloBanku, ING i Erste. Zmiana oznacza szybsze finansowanie i koniec dalekich podróży handlowców. Prawdziwy przełom kryje się gdzie indziej.
13.07.2026, 05:00
Cyfrowe umowy otwierają drzwi do wbudowania leasingu bezpośrednio w platformy e-commerce. Liderzy branży, jak Erste Leasing już rozmawiają ze swoimi partnerami o tego typu rozwiązaniach i zapowiadają wdrożenia. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak cyfryzacja umów wpływa na efektywność pracy handlowców i koszty firm leasingowych.
- W jakich nowych kanałach dystrybucji pojawi się leasing dzięki zmianom regulacyjnym.
- Jakie kolejne trzy postulaty deregulacyjne zamierza forsować Związek Polskiego Leasingu.