Kategorie artykułu: Świat Technologia
Cyfrowy wyścig po dnie oceanu. Tokio rzuca rękawicę Pekinowi
Chiny próbują przełamać kontrolę zachodnich i japońskich firm nad globalnym krwiobiegiem danych. W odpowiedzi Japonia uznała podmorskie światłowody za kluczowy element bezpieczeństwa państwa. Czy zdoła zabezpieczyć swoją cyfrową suwerenność?
08.07.2026, 04:00
Ponieważ 99 proc. globalnego ruchu internetowego odbywa się kablami podmorskimi, kontrola nad fizycznymi rurociągami daje Japonii przewagę strategiczną nad Chinami. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka część światowego ruchu internetowego odbywa się za pośrednictwem podmorskich kabli i dlaczego boom na sztuczną inteligencję zaostrzył rywalizację o infrastrukturę na dnie oceanów.
- Które firmy dominują na rynku tych światłowodów oraz w jaki sposób rząd Japonii finansuje i koordynuje współpracę z krajowymi przedsiębiorstwami, aby zwiększyć swoje cyfrowe bezpieczeństwo.
- Jak Chiny, Stany Zjednoczone i inni gracze konkurują o rynek newralgicznej infrastruktury oraz o jaką geopolityczną stawkę toczy się gra.