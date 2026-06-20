Kategoria artykułu: Świat
Jak ograć supermocarstwo? Filipiński admirał, który postawił się Chinom (WYWIAD)
Komendant Filipińskiej Straży Przybrzeżnej opowiada o dowodach na agresywne działania Chin wobec sąsiadów, o wojnie hybrydowej i o sojuszach w świecie, w którym obowiązuje prawo pięści. „Wszyscy mają interes w utrzymaniu pokoju na Morzu Południowochińskim” – mówi w wywiadzie dla XYZ admirał Ronnie Gil Gavan.
20.06.2026, 04:00
Przez Morze Południowochińskie odbywa się 40 proc. europejskiej wymiany handlowej z Azją i 90 proc. handlu morskiego Korei Południowej. Transportowanych jest też tamtędy 40 proc. towarów płynących z i do Japonii. Bez zapewnienia bezpieczeństwa szlaków ucierpią gospodarki wielu krajów, przekonuje admirał Ronnie Gil Gavan, komendant Filipińskiej Straży Przybrzeżnej. Fot. Michael Varcas / XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób Filipinom udało się wizerunkowo wygrać z Chinami i jak bronią swoich interesów terytorialnych w sporze ze znacznie silniejszym sąsiadem.
- Dlaczego zatarg o Morze Południowochińskie ma znaczenie dla krajów Europy i jaką rolę ten akwen odgrywa w światowym handlu.
- Jak sąsiednie państwa balansują, aby uniknąć eskalacji konfliktu z Państwem Środka, i kto może zagwarantować, że mocarstwa będą przestrzegały prawa międzynarodowego.