Rynek kapitałowy gotowy na deregulację. Zmiany trafiły na biurko ministra finansów
Przez prawie rok przedstawiciele resortu finansów, sprawiedliwości, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i reprezentanci inicjatywy SprawdzaMY wraz z przedsiębiorcami debatowali nad ułatwieniami dla rynku kapitałowego. Raport podsumowujący prace trafił do ministra Andrzeja Domańskiego. Sprawdzamy, które reformy dostały zielone światło, które będą musiały poczekać, a które zostały odrzucone.
Większość reform dla rynku kapitałowego, których nie udało się wprowadzić w ciągu pierwszego roku prac Inicjatywy SprawdzaMY, będzie tematem rozmów przedstawicieli rynku i rządu w kolejnych miesiącach. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie konkretne zmiany deregulacyjne dla rynku kapitałowego zostały uzgodnione podczas prac Okrągłego Stołu Rynku Kapitałowego.
- Które propozycje reform spotkały się ze sprzeciwem UKNF i z jakich powodów.
- W jaki sposób planowane zmiany mają wpłynąć na konkurencyjność instytucji finansowych oraz dostęp inwestorów do instrumentów rynku kapitałowego.