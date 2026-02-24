Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Cztery lata, które zadecydują o losie Zachodu (WYWIAD)
Do 2029 r. okaże się, czy liberalna demokracja przetrwa, czy też ustąpi miejsca autorytaryzmom i populistom. Mówca Impact’26, Timothy Garton Ash rozmawia ze Sławomirem Sierakowskim o końcu epoki powojennej, wojnie hybrydowej Rosji z Europą i o tym, że liberalizm – choć wielokrotnie uznawany za martwy – wciąż może się odradzać.
24.02.2026, 03:34
Timothy Garton Ash jest historykiem, którego badania koncentrują się na powojennej historii Europy, ze szczególnym naciskiem na wolność, Europę i kruchość porządku liberalno-demokratycznego. Jest autorem 11 książek poświęconych historii współczesnej. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego najbliższe cztery lata będą kluczowe dla przyszłości liberalnej demokracji w Europie i na Zachodzie.
- Jak wojna w Ukrainie redefiniują bezpieczeństwo, politykę i geopolityczne priorytety Europy.
- W jaki sposób populizm, nacjonalizm i frustracja społeczeństw wobec globalizacji i neoliberalizmu kształtują obecne wybory polityczne w Europie i USA.