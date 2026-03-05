Kategoria artykułu: Biznes
Czy ciepłownicy doczekają się rządowej strategii? Jest obietnica resortu energii
– W tym roku zakończymy prace nad strategią dla ciepłownictwa i przekażemy ją do konsultacji – zapowiedział Konrad Wojnarowski, wiceminister energii. Głównym celem strategii będzie zapewnienie stabilnych dostaw i cen ciepła dla odbiorców. Kwestia zmiany modelu ustalania taryf na ciepło rozgrzewa całą branżę.
05.03.2026, 04:45
Branża chce zmiany modelu kształtowania cen ciepła dla odbiorców. Fot.: GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co znajdzie się w rządowej strategii dla ciepłownictwa.
- Jakich zmian w prawie domaga się branża.
- Na czym polega integracja branży ciepłowniczej z sektorem elektroenergetycznym.