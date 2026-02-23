Kategoria artykułu: Biznes
Przydomowe wiatraki nie wykręciły sukcesu. Branża alarmuje: nikt nie panował nad tym bałaganem
Program wspierający inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe nie osiągnął zamierzonych efektów. Zainteresowanie było mniejsze od oczekiwań, a w wielu przypadkach zainstalowane wiatraki produkowały zbyt mało energii albo... w ogóle nie działały. Branża alarmuje o przekrętach ze strony sprzedawców turbin. Eksperci mówią zaś, że w takiej formie program w ogóle nie powinien ruszyć.
W ramach programu Moja Elektrownia Wiatrowa można było otrzymać nawet 30 tys. zł dotacji na przydomowy wiatrak. Program został jednak tak skonstruowany, że natychmiast pojawili się nieuczciwi sprzedawcy, oferujący mało wydajne turbiny albo wręcz atrapy. Fot. Godong/Universal Images Group/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego program Moja Elektrownia Wiatrowa został zamknięty.
- Jakie są efekty programu.
- Jak realizację programu oceniają eksperci.