Kategoria artykułu: Biznes
Czy fotowoltaika wciąż się opłaca? Rynek przeszedł głęboką metamorfozę
Prosta sprzedaż paneli słonecznych to już za mało. Firmy handlujące fotowoltaiką muszą oferować całe spektrum rozwiązań, aby pomóc klientom obniżyć koszty energii. Branża przekonuje, że elektrownie słoneczne nadal mogą być opłacalną inwestycją. Ale nie jest to już taki łatwy biznes jak wcześniej.
20.06.2026, 05:15
Farma fotowoltaiczna w Kleczewie należąca do Orlenu jest dziś jedną z największych w Polsce. Fot. Orlen
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak rozwinął się rynek fotowoltaiki w Polsce.
- Czy jest jeszcze miejsce na kolejne projekty.
- Czy inwestycyjne w farmy słoneczne są opłacalne.