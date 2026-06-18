Kategoria artykułu: Biznes
Polski przemysł nie pali się do finansowania drugiej elektrowni jądrowej
Ministerstwo Energii poszukuje partnerów finansowych do budowy drugiej elektrowni jądrowej. Jedną z opcji jest zaangażowanie kapitałowe krajowych firm przemysłowych, które będą korzystać z energii z atomu. Największe koncerny nie palą się jednak do tego pomysłu.
18.06.2026, 05:30
Prace nad rozwojem energetyki jądrowej nadzoruje wiceminister energii i pełnomocnik ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna. Fot.: PAP/Adam Warżawa
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki plan ma rząd na budowę drugiej elektrowni jądrowej.
- Jak potencjalny udział w projekcie komentują duże koncerny przemysłowe.
- Jak szanse budowy drugiej atomówki oceniają eksperci.