Czy geopolityka wstrząśnie rynkiem magazynowym w Polsce i zachwieje łańcuchami dostaw?

Wojna w Ukrainie, napięcia na kluczowych szlakach handlowych, niestabilność transportu morskiego oraz postępująca fragmentacja globalnej gospodarki sprawiają, że logistyka – a wraz z nią rynek magazynowy – staje się dziś jednym z najbardziej wrażliwych segmentów realnej gospodarki. Dla Polski, będącej jednocześnie krajem granicznym UE i NATO oraz jednym z największych rynków magazynowych Europy Środkowo-Wschodniej, oznacza to splot nowych szans i nowych ograniczeń.

Kluczowe pytanie nie brzmi więc, czy geopolityka wpływa na rynek magazynowy, lecz w jakim stopniu zmienia jego funkcjonowanie i jakie konsekwencje przyniesie to w średnim terminie. Tym bardziej że sektor ten coraz wyraźniej pełni rolę barometru kondycji całej gospodarki – jej odporności, elastyczności i zdolności adaptacyjnych.

Rynek w fazie równowagi – stabilny, ale bardziej uważny

Z prognoz AXI IMMO wynika, że sektor magazynowy na koniec 2025 r. pozostanie jednym z najbardziej stabilnych segmentów rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Pomimo wyraźnego wyhamowania nowej podaży aktywność najemców utrzymuje się na wysokim poziomie, a rynek wszedł w fazę dojrzałej równowagi – takiej, w której decyzje podejmowane są ostrożniej, lecz w większym stopniu opierają się na realnych potrzebach operacyjnych.

Całkowity popyt brutto na nowoczesne powierzchnie magazynowe w 2025 r. może przekroczyć 6 mln m kw. To uplasowałoby rok 2025 na trzecim miejscu w historii rynku pod względem wielkości popytu – po rekordowych latach 2021–2022. Coraz większą rolę odgrywają przy tym renegocjacje i przedłużenia obowiązujących umów, które odpowiadają już za około połowę wszystkich transakcji.

Po stronie podaży deweloperzy zachowują daleko idącą ostrożność. Nowa powierzchnia oddana do użytkowania, szacowana na ok. 1,8 mln m kw., będzie najniższa od 2016 r. Realizowane projekty powstają głównie w formule pre-let oraz BTS (build-to-suit), a inwestycje spekulacyjne pozostają wyraźnie ograniczone. W efekcie poziom pustostanów powinien utrzymać się w okolicach 8 proc.

Ten obraz stabilizacji nie oznacza jednak braku napięć. Coraz więcej decyzji – zarówno po stronie najemców, jak i inwestorów – podejmowanych jest w warunkach podwyższonej niepewności geopolitycznej. To ona zaczyna realnie wpływać na strategie lokalizacyjne, horyzonty inwestycyjne i ocenę ryzyka.

Geopolityka przestaje być tłem dla biznesu

W ocenie przedstawicieli rynku coraz trudniej traktować geopolitykę jako odległy kontekst dla decyzji logistycznych i inwestycyjnych. Dla wielu firm stała się ona jednym z czynników realnie wpływających na sposób projektowania i funkcjonowania łańcuchów dostaw.

– Obecne napięcia geopolityczne nie są już wyłącznie czynnikiem ryzyka „wkalkulowanym” w modele biznesowe. W wielu przypadkach realnie przeprojektowują sposób działania łańcuchów dostaw, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Joanna Sinkiewicz, dyrektorka zarządzająca Accolade w Polsce.

Region CEE jest przy tym bardziej wrażliwy na tego typu wstrząsy m.in. ze względu na brak wspólnej polityki fiskalnej, większe rozdrobnienie gospodarcze oraz silniejsze uzależnienie od zewnętrznych źródeł surowców i energii.

– Doświadczenia ostatnich lat – zwłaszcza okresu po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 r. – pokazały, że część łańcuchów dostaw została trwale przerwana lub musiała zostać szybko przedefiniowana. Towarzyszyły temu poważne zakłócenia logistyczne, problemy z dostępnością materiałów oraz gwałtowny wzrost kosztów. Dotyczyło to także rynku nieruchomości komercyjnych. Tam wiele projektów mierzyło się z opóźnieniami, wzrostem kosztów i nieprzewidywalnością po stronie podaży – dodaje Joanna Sinkiewicz.

Nie oznacza to jednak trwałej destabilizacji systemu.

– Łańcuchy logistyczne wykazują zdolność adaptacji. Nowe kierunki dostaw i alternatywne źródła zaopatrzenia stopniowo zastępują wcześniejsze rozwiązania. W efekcie część ryzyk stała się dziś elementem stałej kalkulacji biznesowej. Jednak poziom niepewności pozostaje wyraźnie wyższy niż przed 2022 r. To realnie wpływa na decyzje inwestycyjne oraz strategie rozwoju firm – podkreśla dyrektorka zarządzająca Accolade.

Polska między ryzykiem a strategiczną rolą

Położenie Polski sprawia, że kraj jednocześnie zyskuje na znaczeniu operacyjnym i znajduje się w obszarze podwyższonej percepcji ryzyka. Z perspektywy analitycznej wpływ geopolityki na codzienne funkcjonowanie rynku magazynowego pozostaje jednak – przynajmniej na razie – ograniczony.

– Obecna sytuacja geopolityczna nie ma istotnego wpływu na modele łańcuchów dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestorzy uwzględnili już czynnik ryzyka związany z wojną w Ukrainie w swoich strategiach zakupowych oraz wycenach nieruchomości – wskazuje Monika Rykowska, dyrektorka działu badań i analiz rynkowych w AXI IMMO.

Z punktu widzenia najemców kluczowe pozostają przede wszystkim czynniki operacyjne – dostępność infrastruktury, koszty prowadzenia działalności oraz ciągłość procesów logistycznych.

– Dla najemców, w tym operatorów logistycznych i dystrybutorów, większe znaczenie mają dostępność komunikacyjna, rozwój infrastruktury transportowej czy utrzymanie strefy Schengen niż napięcia na arenie międzynarodowej. Firmy produkcyjne analizują różne scenariusze, w tym stopniową deglokalizację, czyli odchodzenie od koncentracji działalności w jednej, często odległej lokalizacji – najczęściej poza Europą – na rzecz regionalizacji. Na tym procesie Polska może wyraźnie zyskać ze względu na swoje położenie – podkreśla Monika Rykowska.

Nearshoring i regionalizacja zamiast globalnych łańcuchów

Proces skracania i regionalizacji łańcuchów dostaw przestał być reakcją kryzysową. Stał się trwałym elementem strategii wielu firm logistycznych i produkcyjnych. Po dekadach dominacji modelu opartego na globalnych, silnie skoncentrowanych i maksymalnie zoptymalizowanych kosztowo sieciach dostaw przedsiębiorstwa coraz częściej redefiniują swoje podejście do lokalizacji produkcji, magazynowania i dystrybucji.

Kluczowym kryterium przestaje być wyłącznie koszt, a coraz większego znaczenia nabierają odporność operacyjna, przewidywalność oraz zdolność szybkiego reagowania na zakłócenia.

Zmiana ta ma charakter strukturalny i jest odpowiedzią na kumulację ryzyk, które w ostatnich latach przestały mieć charakter incydentalny. Konflikty zbrojne, napięcia handlowe, niestabilność szlaków morskich oraz rosnące znaczenie bezpieczeństwa dostaw sprawiają, że firmy coraz częściej dążą do skracania tras logistycznych i lokowania kluczowych ogniw łańcucha bliżej rynków zbytu. W tym kontekście rośnie rola Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności Polski, jako potencjalnego węzła logistyczno-produkcyjnego.

– Polska, dzięki swojemu położeniu, pełni dziś funkcję zaplecza logistyczno-produkcyjnego dla Europy Zachodniej. Wiele wskazuje na to, że jej znaczenie strategiczne będzie rosło – mówi Monika Rykowska.

Znaczenie to wynika nie tylko z geografii, ale również z funkcjonowania w ramach jednolitego rynku UE, relatywnej stabilności makroekonomicznej oraz rozwiniętej infrastruktury transportowej. Z perspektywy firm reorganizujących swoje łańcuchy dostaw kluczowa jest możliwość skracania tras, ograniczania liczby punktów ryzyka oraz zwiększania kontroli nad procesami logistycznymi i produkcyjnymi.

– Z punktu widzenia łańcuchów dostaw Polska pozostaje stabilną lokalizacją w UE, umożliwiającą nearshoring, skracanie tras i wzmacnianie odporności operacyjnej zarówno w logistyce, jak i w produkcji – podsumowuje Monika Rykowska.

Logistyczny pragmatyzm

Nearshoring w praktyce nie oznacza prostego „powrotu” produkcji do Europy, lecz przebudowę całych sieci logistycznych. Firmy coraz częściej projektują je w sposób bardziej rozproszony – oparty na kilku regionalnych hubach. To pozwala ograniczać skutki potencjalnych zakłóceń i zwiększać elastyczność operacyjną. Polska, jako duży rynek wewnętrzny i jednocześnie zaplecze dla Europy Zachodniej, naturalnie wpisuje się w ten model.

Jednocześnie rosnące znaczenie operacyjne nie eliminuje czynników ryzyka, szczególnie z perspektywy kapitału inwestycyjnego. Status kraju przyfrontowego sprawia, że decyzje inwestorów stają się bardziej selektywne, a analiza projektów – bardziej wielowymiarowa i ostrożna.

– Nie oznacza to odpływu kapitału, lecz większą selektywność. Zatem większy nacisk na jakość lokalizacji, siłę najemców, długość umów i płynność aktywów – zaznacza Monika Rykowska.

Zmiana ta widoczna jest również po stronie najemców, którzy coraz większą wagę przywiązują do kosztów operacyjnych i stabilności prowadzenia działalności. W warunkach rosnącej presji kosztowej i niepewności regulacyjnej kluczowe stają się kwestie związane z energią, finansowaniem oraz dostępnością siły roboczej.

– Dla najemców kluczowe są dziś czynniki kosztowe i operacyjne, takie jak finansowanie, ceny energii czy presja płacowa. Polska strategicznie zyskuje, ale sukces zależy od świadomego zarządzania ryzykiem oraz utrzymania przewidywalnych warunków regulacyjnych i infrastrukturalnych – dodaje analityczka AXI IMMO.

Jednocześnie rynek staje się bardziej wymagający – zarówno wobec deweloperów, jak i najemców. Decyzje inwestycyjne coraz częściej podejmowane są w dłuższym horyzoncie, z uwzględnieniem scenariuszy geopolitycznych.

„Jak najpewniej”, nie „jak najtaniej”

Zmiany w globalnych szlakach transportowych dodatkowo wzmacniają ten trend. Ograniczenia w żegludze przez Morze Czerwone i Kanał Sueski oraz konieczność omijania tych tras wpłynęły nie tylko na koszty i czas dostaw, ale także na sposób planowania zapasów i lokalizacji magazynów w Europie.

– Europa od trzech lat funkcjonuje w trybie „ciągłej zmienności”. Konieczność transportowania towarów z Azji do Europy wokół Afryki, przez Przylądek Dobrej Nadziei, wydłużyła średni czas dostaw o około 10–14 dni. To znacząco podniosło koszty – mówi Przemysław Piętak, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i logistycznych w Polsce w Knight Frank.

W takich warunkach coraz więcej firm rezygnuje z modelu maksymalnej optymalizacji kosztowej na rzecz rozwiązań ograniczających ryzyko przerwania dostaw. Nawet kosztem wyższych wydatków operacyjnych.

– To nie jest epizod, lecz nowa normalność – podkreśla Przemysław Piętak.

Mimo tych wyzwań Polska utrzymuje pozycję lidera regionalnego rynku magazynowego, zarówno pod względem zasobów, jak i aktywności najemców.

– Dodatkowo wojna w Ukrainie przeniosła znaczną część lądowych przepływów towarowych do tzw. Korytarzy Solidarności, co jeszcze mocniej podkreśla rolę Polski jako istotnego hubu logistycznego w Unii Europejskiej – zauważa ekspert Knight Frank.

Dotychczas przez te szlaki transportowana była głównie pomoc wojskowa i humanitarna, jednak ten obraz może się wkrótce zmienić.

– Można oczekiwać, że zakończenie lub zamrożenie konfliktu przełoży się na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na dostawy materiałów budowlanych i towarów konsumpcyjnych do Ukrainy. To z kolei może zwiększyć popyt na powierzchnie magazynowe, zwłaszcza w lokalizacjach takich jak Rzeszów – dodaje Przemysław Piętak.

Rynek magazynowy między strategicznym zyskiem a ostrożnością kapitału

Złożony i niejednoznaczny charakter obecnej sytuacji geopolitycznej coraz wyraźniej odciska się na ocenach rynku magazynowego. Polska jednocześnie wzmacnia swoją rolę operacyjną w europejskich łańcuchach dostaw i funkcjonuje w otoczeniu, które dla części inwestorów oznacza podwyższony poziom niepewności.

– Z perspektywy rynku magazynowego obecna sytuacja budzi raczej ambiwalentne odczucia. Położenie przyfrontowe podnosi strategiczną rangę kraju i jego infrastruktury logistycznej, zwiększa potrzeby operacyjne oraz popyt na powierzchnie. Jednocześnie generuje dodatkowe ryzyka – mówi Paweł Toński, prezes Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych i partner zarządzający w CRIDO.

W praktyce oznacza to dwutorowy wpływ geopolityki na rynek. Z jednej strony obserwowany jest wzrost zapotrzebowania na powierzchnie wynikający z tranzytu, zaplecza produkcyjnego oraz rosnących potrzeb logistycznych. Z drugiej – widoczne jest bardziej ostrożne podejście części inwestorów, szczególnie tych wrażliwych na ryzyko geopolityczne.

– Inwestorzy w pierwszej chwili kojarzą Polskę z wojną „za wschodnią granicą” i ostrożniej lokują tu kapitał. Dodatkowo pojawia się rozproszone ryzyko zakłóceń wynikających z potencjalnych działań hybrydowych. W logistyce może to stanowić istotne wyzwanie operacyjne – dodaje Paweł Toński.

Ryzyka pozostają, choć znaczenie Polski rośnie

Podobne wnioski płyną z analiz firm doradczych, które śledzą zarówno przepływy kapitału, jak i zmiany w strukturze popytu.

– Polska zyskuje strategicznie jako kraj przyfrontowy UE i NATO oraz kluczowe zaplecze logistyczno-produkcyjne dla Europy Zachodniej. Jednocześnie pojawiają się czynniki ryzyka, które wpływają na decyzje części inwestorów – zauważa Michał Śniadała, dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE.

Znaczenie Polski rośnie jednak nierównomiernie – najsilniej w lokalizacjach o kluczowym znaczeniu tranzytowym.

– Widać to wyraźnie na przykładzie Rzeszowa, który pełni funkcję logistycznej bramy do Ukrainy i dzięki temu zyskuje na znaczeniu. Również większe ośrodki miejskie korzystają z rosnącego wolumenu przepływów towarowych oraz przebudowy łańcuchów dostaw – wskazuje Michał Śniadała.

Jednocześnie część kapitału – zwłaszcza o profilu długoterminowym – pozostaje ostrożna.

– Wojna za wschodnią granicą sprawia, że inwestorzy nastawieni na bezpieczeństwo i stabilność długoterminową podchodzą do Polski z większym dystansem. W efekcie kraj umacnia swoją rolę operacyjną i logistyczną, ale jednocześnie traci część potencjalnych inwestycji. Tych, dla których kluczowym kryterium pozostaje postrzegane ryzyko geopolityczne – podsumowuje przedstawiciel CBRE.