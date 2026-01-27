Kategoria artykułu: Biznes
Czy geopolityka wstrząśnie rynkiem magazynowym w Polsce i zachwieje łańcuchami dostaw?
Polski rynek magazynowy wchodzi w 2026 r. w relatywnie dobrej kondycji. Popyt pozostaje wysoki, nowa podaż wyraźnie wyhamowuje, a kluczowe wskaźniki – takie jak poziom pustostanów czy czynsze – po okresie dynamicznych zmian zaczynają się stabilizować. Jednocześnie sektor funkcjonuje dziś w otoczeniu narastającej niepewności geopolitycznej, która coraz częściej przestaje być jedynie tłem dla decyzji biznesowych. Coraz wyraźniej wpływa natomiast na sposób projektowania łańcuchów dostaw, strategie lokalizacyjne firm oraz podejście inwestorów do ryzyka.
– Całkowity popyt brutto na nowoczesne powierzchnie magazynowe w 2025 roku może przekroczyć 6 mln mkw., co będzie trzecim wynikiem w historii rynku. Fot. Pixabay
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakim stopniu rosnące napięcia geopolityczne realnie wpływają na funkcjonowanie rynku magazynowego i łańcuchów dostaw w Polsce.
- Czy Polska – jako kraj przyfrontowy UE i NATO – zyskuje strategicznie na znaczeniu, czy raczej staje się rynkiem obarczonym dodatkowymi ryzykami inwestycyjnymi.
- Jak nearshoring, regionalizacja oraz zmiana podejścia do kosztów i bezpieczeństwa dostaw przeobrażają strukturę popytu oraz decyzje inwestycyjne na rynku magazynowym.